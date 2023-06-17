Fatih Erbakan CNN TÜRK'te soruları yanıtladı... 'Milli Görüş' açıklaması

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı.

İşte Erbakan'ın açıklamalarından satır başları:

Yeniden Refah Partimiz ilk girdiği seçimde güzel bir sonuç elde etti. Bu nedenle tabi milletimize bu teveccühünden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bu sonuç Milli Görüş'ün, rahmetli Erbakan hocamızın o 54. hükümette yaptığı çok önemli hizmetlerin halen milletimiz tarafından takdir edildiğinin ve milletimizin kalbinde bir yeri olduğunun göstergesi. Yerel seçimler için şimdiden kolları sıvayıp çalışmalara başladık. Bugün de programdan sonra Bağcılar'da olacağız.

Yüzde 3'ü geçseydi hazine yardımı alacaktık, kıl payı alamadık. Şimdiye kadar nasıl geldiysek, teşkilatlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Önemli olan Meclis'e girebilmekti. Maddi konular bir şekilde çözülecektir.

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Reklam bütçesi, afişler, pankartlar bunların giderleri, dijital ekranlar ciddi bir maliyet. İnşallah milletimizin teveccühüne layık olmak için çalışacağız.

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Bu büyük bir sorumluluk. Sorunlarının çözümlerini isteyen kesimler bize umut bağladılar. Saadet Partisi'nin izlediği politika olumsuz etki bıraktı. CHP'li bir cumhurbaşkanı seçilmesi için gayret oluşturulması olumsuz etki oluşturdu. 7'li masa dediğimiz Millet İttifakı'na PKK yöneticilerinin destek açıklamaları, Fetullah Gülen örgütünün destek açıklamaları ve HDP'nin de desteği vermesi burada Saadet Partisi'ni yıprattı. Saadet Partisi'nin CHP listesinden seçime girmesi negatif etki oluşturdu. HDP seçime gidiyor Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kapatacağım diyot. LGBT ile ilgili söylemler ortada. FETÖ'nün desteği... Saadet Partisi üzerinde negatif etkisi oldu, oradan bize ciddi bir oy yönelmesi oldu.

Teşkilat modeline uygun çalışmanın yapılması, Milli Görüş tarafından ortaya konulan disiplinli çalışmanın çok etkisi oldu.

"BİR GERİCİLİK SÖZ KONUSU MUDUR?" SORUSUNA YANIT

Milli Görüş çizgisi gericilik değildir. Teknoloji alanında Türkiye'de en büyük sanayileşme hamlesi Erbakan Hoca döneminde yapıldı. Yaşam tarzına müdahale ilgiliyle de hep söyledik öncelikle inancımız buna engel. Cenab-ı Allah insanlara günah işleme özgürlüğü vermiş. Mani olursanız büyük bir günah işlersiniz. Zorla ve korkudan dolayı namaz kılması, başını örtmesi şirk koşmaya girer. Devlet korkusuyla yapması halinde bunu yapan da yaptıran da günaha girer. Zorlamayla olması bizim inancımıza aykırı. İnsanların isteğiyle bunu yapar veya yapmaz. Zaten bir imtihan için dünyadayız. Buna göre de mükafat alacak. Bunlar seçim döneminde, sol zihniyetli, CHP'li kimselerin yaptıkları algı operasyonları. Bunlar tutmadı bir karşılık bulmadı. AK Parti 21 yıldır iktidarda. Kimsenin yaşam tarzına müdahale edilmedi. Bu gibi algı operasyonlarına milletimiz itibar etmedi.

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"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Yeni Anayasanın yapılması faydalı olacaktır. Mevcut anayasa darbe döneminin ürünü. Köklü bir değişimin yapılması faydalı olacaktır. Bizim de desteğimiz olur.

Laiklik kelimesi Türkçe bir kelime değil. Bu her kesim tarafından farklı algılanmasına yol açıyor. Baskıcı bir politika olarak uygulandı. Laiklik herkesin dinini yaşamasına saygı duymak demektir, devletin bunlara saygı duyması demektir. Laiklik din düşmanlığı değildir. Kavram yanlış yorumlandı, bunun önüne geçilmeli. Dünya artık Mars'a Ay'a gitmiş, böyle bir dönemde biz sakallı insan şuraya giremez başı örtülü insan buraya girmez...

Osmanlı zamanında her dinden insan barış içinde yaşamız. Bizim inancımız bunu gerektiriyor.

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Kelime zaten yabancı, 28 Şubat sürecinde yaşananlar... Bunların tekrar yaşanmaması için bunun bir tanımı yapılmalı.

AK Parti iktidarının 21 yıldır iktidarda olması, bugün böyle bir şey yaşanmıyor. İktidar değiştikten sonra tekrardan böyle bir sıkıntı yaşanmasın. Devlet kimsenin inancına karışmaz. Herkes kendi inancının gerektirdiğini yapabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın varlığı önemli. Siyasi bir çizgiye girmemesi de gerekir. Birçok eleştiriyi de haksız buluyoruz. Bütçesiyle ilgili...

MİLLET İTTİFAKI

4 tane partinin, masadaki küçük partilerin oylarının sıfıra yakın olduğu ortaya çıktı. 2 tane yeni kurulan parti - DEVA ve Gelecek Partisi- çok ciddi reklam kampanyalarıyla balon gibi şişirilmelerine rağmen hayal kırıklığı yaşattı. Gelecek seçimde ne yapacaksınız? Sıfır oyunuza karşılık 30 vekil verecek bir CHP bulabilecek misiniz?

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Anayasayla ilgili kendilerinin de ifadeleri oldu, Deva ve Gelecek Partisi'nin. Destekleri ve ortak hareket etme olabilir.

İHA'lara SİHA'lara dokunacağız diyorlar. Zorunlu din derslerini kaldıracağız diyorlar. Yeşil Sol Parti diyor... Müslüman bir anne-babanın çocuğuna dininin öğretilmesi önemli. LGBT ile ilgili söylemler... Saadet Partisi'nin oy kaybında büyük etkisi oldu. Rahmetli Erbakan Hocamız derdi, CHP'nin döktüğü suyla abdest olmaz. Saadet Partisi seçmenlerine kapımız açık diyorum. Seçimde seçmenleri bize destek verdi.

"KILIÇDAROĞLU ELİNDEN GELENİ YAPTI YÜZDE 25'İ GEÇEMEDİ"

Kendi genel başkanları cumhurbaşkanı adayı oldu. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Bu seçim onu gösterdi. 21 senedir yıpranmış bir iktidar vardı. Kılıçdaroğlu gerçekten çok gayret gösterdi. Buna rağmen yüzde 25'i geçemediler. Orada kim olursa olsun bir başarı elde etmeleri pek de mümkün değil.

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Tüm eleştiriler Kılıçdaroğlu'na döndü, o da suçu kırsala attı. Bir suçlu aramak doğru bir yaklaşım değil.

ABDÜLLATİF ŞENER'İN AÇIKLAMALARI

Kamuoyunun takdirine bırakmak lazım. Aday olmayınca bu tavra girmiş. Kamuoyunun değerlendirmesi daha uygun olur.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET

Bu konuyla ilgili yerli milli yasalar yapalım. İthal, aile yapımıza uymayan yasalar yerine yerli yasalar yapalım. Babayı da koruyan yasalar yapalım diyoruz. Tankların yerlisini millisini yapalım diyoruz, yazılımın yerli millisini yapalım diyoruz. Kadını koruyacağım derken aileyi yıkan bir düzenleme olmasın. Şiddeti savunmak inancımıza aykırı, siyaseten de mümkün değil. Aile yapımıza uygun düzenlemeleri yapalım."