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Fatih Erbakan: Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız

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#Yeniden Refah Partisi#Fatih Erbakan#Konya
Fatih Erbakan: Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2023 21:58

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye milletinin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7’li masanın iktidar olmasına müsaade edilmeyeceğini belirterek, “Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceğiz. Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız” dedi.

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin seçim çalışmaları çerçevesinde ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katılmak üzere Konya’ya geldi. Alaaddin Caddesi’nden başlayan yürüyüş öncesi vatandaşlarla bir araya gelen Fatih Erbakan ilgiyle karşılandı. Vatandaşlara seslenen Erbakan, “Konyalılar Türkiye’yi 28 Şubat’ın karanlıklarına sürüklemek isteyen 7’li masaya geçit vermeyecek. İnanç özgürlüğü alanındaki kazanımlarımızın kaybedilmesine izin vermeyecek. Bu milletin tarihiyle, inancıyla, değerleriyle sorunu olan 7’li masanın iktidar olmasına müsaade etmeyecek. Osmanlı dönemine zulüm dönemi diyen, 'İstanbul’da zulüm 1453’te başladı' diyenlere Konyalılar 14 Mayıs’ta geçit vermeyecek. 7’li masaya hak ettiği dersi Konya sandıkta verecek” dedi.

“BU CHP ZİHNİYETİ 70 SENEDEN BERİ DEĞİŞMEMİŞTİR”

Erbakan, CHP’yi başörtüsü konusunda eleştirerek, “Başörtüsünü genç kızlarımızın başından çekerek açmaya çalışan, tıp fakültesini birincilikle bitiren kızımıza ‘başını açmazsan sahneye, kürsüye çıkamazsın, diplomanı, ödülünü alamazsın’ diyen bu zihniyet, LGBT’ye gelince insan haklarından bahsediyor. Kişisel tercihlerden, özgürlükten bahsediyor. Aynı özgürlük, haklar, kişisel tercihler başörtüsüne gelince neden olmuyor? İşte bunların gerçek zihniyeti bu. Bu CHP zihniyeti 70 seneden beri değişmemiştir. Ne kadar makyaj yaparsa yapsın, ne kadar kıyafetini değiştirirse değiştirsin, ne kadar maske takarsa taksın gerçek özellikleri aynen devam ediyor. Cenab-ı Allah bunlara fırsat vermesin. Bu LGBT’cilere Konya inşallah geçit vermeyecek” ifadelerini kullandı.

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“AİLEMİZİ, GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI KORUMAMIZ LAZIM”

Manevi kalkınma olmadan maddi kalkınmanın tek başına bir işe yaramayacağını söyleyen Erbakan, “Ailemizi, gençlerimizi, çocuklarımızı korumamız lazım. Ne olacak? Bir defa müfredat milli eğitim, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5’in 4’ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller, Allah korkusu olan nesiller, nefis terbiyesini esas alan maneviyatçı nesiller yetiştirecek. Sadece eğitim yetmez medyada ahlakı bozan yayınların da ıslah edilmesi lazım. Medyanın değerlerimize, kültürümüze, tarihimize, aile yapımıza uygun yayınlar yapar hale getirilmesi gerekiyor. Çünkü medya yeni nesillerin, gençlerin üzerinde çok etkili. Bunun da önce ahlak ve maneviyat düsturuyla ıslah edilmesi lazım” şeklinde konuştu.

“MİLLİ GÖRÜŞ DEMEK HAYRA MOTOR, ŞERRE FREN OLMAK DEMEKTİR”

Maddi ve manevi kalkınma hamlelerini gerçekleştireceklerini kaydeden Erbakan, “Bu milletin maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulmasına vesile olacağız. Milli Görüş demek hayra motor, şerre fren olmak demektir. Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs’tan sonra mecliste en güçlü bir grupla temsil edilecek ve hayırlara motor olacak, şerlere de fren olacak” diye konuştu. Konuşmanın ardından Erbakan ve parti üyeleri vatandaşlarla beraber Alaaddin Caddesi’nden Aziziye Camii’ne kadar yürüyüş gerçekleştirdi.

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