Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

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Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci tur oylaması için Çankaya ilçesindeki Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre bekleyen Erbakan çifti, daha sonra 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi. Ardından gazetecilere konuşan Fatih Erbakan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Milletimiz 14 Mayıs'ta hem yasama hem de yürütme noktasında önemli mesajlar vermişti. İnşallah bugün yürütme noktasında 14 Mayıs'ta verdiği mesajı daha da güçlü bir şekilde, bir kez daha vereceğine inanıyoruz. Yarından itibaren yeni kurulacak hükümetin de yeniden büyük Türkiye yolunda önemli adımlar atmasını; ülkemize, milletimize faydalı, hayırlı hizmetler gerçekleştirmesini diliyoruz" dedi.

Sandık güvenliği konusunda da büyük bir mesafe katedildiğini belirten Erbakan, "Türkiye demokrasisi gerçekten güzel sınavlar veriyor. 14 Mayıs'ta da güzel bir sınav verdi. Bugün de herhangi bir sorun olmadan, suhuletle gayet güzel bir şekilde seçimin tamamlanacağını düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)