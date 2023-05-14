Fatih Erbakan, Ankara'da oyunu kullandı

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Fatih Erbakan ve eşi Beyza Erbakan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanmak için Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Dr. Binnaz Ege-Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi'ne geldi. Bir süre sırada bekleyen Erbakan çifti, daha sonra 4446 numaralı sandıkta oylarını verdi.

Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Erbakan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce rahmetli anne ve babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Önemli olan, yeni kurulacak hükümetin ve yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletin hayrına işler yapmasıdır" dedi.

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'İNŞALLAH SEÇİLMEK NASİP OLUR'

Oy kullandıktan sonra vatandaşların taleplerini dinlediğini söyleyen Erbakan, "Biz de kendilerine Yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş olarak Meclis'te haklarını savunacağımızı, sorunlarını dile getireceğimizi ve bu mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele edeceğimizi söyledik. İnşallah seçilmek nasip olur ve bu söylediklerimizi gerçekleştirmeye muvaffak oluruz" diye konuştu.

Erbakan, kabinden biraz geç çıkmasıyla ilgili soruya da, "Parti sayıları bu kadar fazla olunca oy pusulasını katlamak ve zarfa yerleştirmek zor oluyor. Bizim çocukluğumuzda ancak 7-8 parti seçime giderdi ve pusula çok daha küçük olurdu. Bu seçimde çok daha büyük bir pusula oldu ve katlamak biraz zaman aldı" diye yanıt verdi.