Fatih Çiçekli merkeze alındı: Valiyi bisikletçi taytı mı yaktı

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Yerine, Gaziantep Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı’nın ataması yapıldı. Merkeze alınan Vali Çiçekli, temmuz başında bisiklet festivaline dikkati çekmek için bisikletçi taytı giyip bisiklet sürmüş ve eleştirleri toplamıştı.

MECLİS’E TAŞINMIŞTI

Sosyal medyayı aktif kullanan ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Meclis’te gündeme gelmişti. Vali Çiçekli’nin bisiklet sürerken tayt giymesini CHP Kars Milletvekili Akgün Alp, TBMM gündemine taşımıştı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin vatandaşların arasında taytla gezmesini sert bir dille eleştiren CHP’li Alp, devlet makamının ağırlığına gölge düşürüldüğünü savunmuştu. Alp, “Buradan İçişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunuyorum. Böyle vali mali olmaz. Ya bu valileri alın ya da bu valilere asma yaprağı gönderin, taksınlar. Böyle şehrin ortasında gezemezler. İçişleri Bakanlığı bu duruma derhal müdahale etmeli, devletin makamının ağırlığına gölge düşüren bu yöneticileri ya hemen görevden almalı ya da gerekli uyarıları yapmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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O BENİM SPOR KIYAFETİMDİ

- BİR gazeteye konuşan Vali Çiçekli, giysilerinin bisikletçi kıyafeti olduğunu söyledi: “Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz. Bundan sonra daha çok spor yapacağım. Bu karar büyüklerimizin takdiri.”