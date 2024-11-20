Fatih Camii'nde imama saldırmıştı! Cezası belli oldu: 22 yıl 9 ay hapis cezası

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Fatih’te 8 Ocak’ta meydana gelen olayda, Fatih Camii imamı Galip Usta’ya yönelik bıçaklı saldırıda bulunduğu ve kendisini engellemeye çalışan iki kişiyi yaraladığı iddiasıyla yargılanan Ömer Salgın’ın davası karar verildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ömer Salgın, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

SANIK AVUKATI AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTEDİ

Duruşmada müşteki avukatları, sanık Ömer Salgın’ın cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatı müvekkilinin akıl sağlığının incelenmesi için yeniden rapor alınması talebini yineledi ve beraat istedi. Son sözü sorulan sanık Salgın ise beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Salgın’ı, imam Galip Usta’ya yönelik 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın, müşteki Bilal Erdem’e yönelik 'silahla kasten yaralama' suçundan 6 yıl ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 9 ay hapis cezasına mahkum edilmesine karar verildi.

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TUTUKLULUK KARARI DEVAM

Sanığın toplam 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Öte yandan, mahkeme heyeti, sanığın Yusufcan İslam’a yönelik 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçunu işlediğine dair kast bulunmadığı gerekçesiyle beraatine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ömer Salgın’ın, müşteki Galip Usta ve Bilal Erdem’e karşı ayrı ayrı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması, Yusufcan İslam’a karşı ise 'vücutta kemik kırılmasına veya çıkığına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede sanığın toplamda 19 yıl 6 aydan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. (DHA)