Fatih Altaylı’dan ‘figüran’ ifadesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da katıldığı üye katılım programına ‘figüran’ götürüldüğü iddialarının yer aldığı habere ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.
Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in suç duyurusu üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımları nedeniyle gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Fatih Altaylı dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi. Altaylı, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.