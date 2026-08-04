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Fatih Altaylı’dan ‘figüran’ ifadesi

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Figüran
Fatih Altaylı’dan ‘figüran’ ifadesi
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’da katıldığı üye katılım programına ‘figüran’ götürüldüğü iddialarının yer aldığı habere ilişkin soruşturmada gazeteci Fatih Altaylı ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.   

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SOSYAL MEDYA  PAYLAŞIMLARI

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’in suç duyurusu  üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında sosyal medyada paylaşımları nedeniyle gazeteciler Fatih Altaylı, Timur Soykan ve Uğur Dündar  ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı. Fatih Altaylı dün öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek savcıya ifade verdi. Altaylı, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Figüran

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