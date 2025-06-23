Fatih Altaylı tutuklandı

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Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025’te YouTube kanalında ‘Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği’ iddiasıyla resen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında önceki gün gözaltına alınan Altaylı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na çıkarıldı. Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, Altaylı’nın söz konusu yayının 26:53 ile 29:42 dakikaları arasında yaptığı konuşmaya yer verildi. Konuşmanın ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit suçunu oluşturduğu ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu’ belirtildi. Altaylı, ‘kuvvetli suç şüphesi, mevcut delil durumu, cezanın üst sınırı’ dikkate alınarak tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderildi.

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‘TEHDİT ETMEDİM’

Altaylı emniyetteki ifadesinde, “Şahsen tanıdığım Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik herhangi bir tehdit veya hakaret aklımın ucundan dahi geçmez. Tehdit benim asla yaptığım bir şey değildir” dedi.

BAKAN TUNÇ’TAN AÇIKLAMA

Altaylı’nın tutuklanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Hukuk Devleti ilkesinin gereği olarak hiç kimse, Cumhurbaşkanımıza yönelik diktatörlük gibi çirkin ve yakışıksız ifadelerle hakaret ve tehdit içeren beyanlarda bulunma hakkına sahip değildir” dedi.