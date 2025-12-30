×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fatih Altaylı tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Altaylı#Cumhurbaşkanını Tehdit#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fatih Altaylı tahliye edildi
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2025 07:00

Gazeteci Fatih Altaylı, ‘Cumhurbaşkanını tehdit’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldığı dava dosyasını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce tahliye edildi. Altaylı hakkında YouTube kanalından 20 Haziran 2025’te yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Altaylı’nın “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘müşteki’ olarak yer aldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Kasım günü görülen duruşmada Altaylı, “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KARAR İSTİNAFTAN

Yapılan itiraz üzerine dosya kararın ardından İstinaf Mahkemesi’ne (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı’nın tahliyesine karar verdi. 2’nci Ceza Dairesi’nin dosyaya yönelik incelemesi ise devam ediyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Altaylı#Cumhurbaşkanını Tehdit#Cumhurbaşkanı Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!