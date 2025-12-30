Fatih Altaylı tahliye edildi

Haberin Devamı

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Altaylı’nın “Cumhurbaşkanını tehdit” iddiasıyla 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘müşteki’ olarak yer aldı. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Kasım günü görülen duruşmada Altaylı, “Cumhurbaşkanına yönelik tehdit” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KARAR İSTİNAFTAN

Yapılan itiraz üzerine dosya kararın ardından İstinaf Mahkemesi’ne (İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi) taşındı. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, üzerine atılı suçun niteliğini, delillerin toplanmış oluşunu, kaçma şüphesinin bulunmayışını, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarı ve tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak Altaylı’nın tahliyesine karar verdi. 2’nci Ceza Dairesi’nin dosyaya yönelik incelemesi ise devam ediyor.