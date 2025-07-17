Son dakika... Fatih Altaylı hakkında istenen ceza belli oldu

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Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kendi ismiyle anılan sosyal medya kanalında yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı.

ALTAYLI HAKKINDA İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Altaylı, hakkında "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla iddianame düzenlendi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde sosyal medya kanallarından paylaştığı programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldığı ve tehdit içerikli sözler yayınladığı iddiasıyla 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçundan re’sen soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 21 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı adliyeye sevk edildi ardından tutuklandı. Altaylı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, Altaylı’nın kollukta ve savcılıkta alınan ifadesinde, Cumhurbaşkanına karşı herhangi bir tehdit veya hakaret maksadının bulunmadığını; yapmış olduğu yayında, Türk halkının Tanzimat’tan bu yana oy kullanarak devlet yönetiminde etkin olmayı sevdiğini ve benimsediğini, herhangi bir kişiye kendi isteği ve denetimi dışında devlette üst düzey görev yapma iznini peşinen vermekten hoşlanmadığını; Türk halkının kendisini yönetenlere karşı her zaman eleştirel bir tutum takınabildiğini; padişahlar döneminde dahi padişahların eleştirildiğini ifade ettiğini; Cumhurbaşkanına yönelik tehdit ya da tehdit algısı oluşturabilecek herhangi bir beyanda bulunmadığını, herhangi bir imada bulunmadığını, sadece bilgi vermeye yönelik açıklamalarının bu şekilde yansıtıldığını, bu algı bozulmasından sorumlu olmadığını, konuşmanın tamamen tarihsel bir çerçevede olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini beyan ettiği aktarıldı.

İLETME KASTI İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ YAZILDI

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İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde gerçekleştirildiği, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı; soruşturma konusu eylemin 'iletme kastı' ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açık olduğu yazıldı.

Şüphelinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı kastederek konuştuğu; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya verdiği cevapla, vurgu yaparak dile getirdiği sözde örneği pekiştirmeye çalıştığı; Altaylı’nın Cumhurbaşkanına yönelik olarak, hayatına bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehditte bulunarak üzerine atılı suçu işlediği belirtildi.

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“İDDİALAR MANİPÜLASYONDUR”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), gazeteci Fatih Altaylı'nın tutuklanmasına ilişkin, "Altaylı'nın Cumhurbaşkanı'mızı kastetmediğine ve tarihi bir anekdot aktardığına ilişkin iddialar manipülasyondur." açıklamasında bulunmuştu.

DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Fatih Altaylı'nın yargılanma süreciyle ilgili kamuoyunu manipüle etmeye yönelik kampanya yürütüldüğü belirtilmişti.

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 106. maddesine göre tehdidin bir suç olduğu, tehdit suçunun "ifade özgürlüğü" olarak takdim edilmesinin manipülasyon olduğu belirtilen açıklamada, hukuk devletinde suç teşkil eden durumlara karşı hukukun üstünlüğü ilkesinin herkesi bağladığı vurgulanmıştı.

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YouTube kanalında Altaylı'ya "Halka Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ömrü boyunca cumhurbaşkanı kalıp kalmamasının sorulduğu ve yüzde 70'in buna karşı çıktığı" şeklinde bir soru yöneltildiği anımsatılan açıklamada, şu değerlendirmelere yer verilmişti;

"Kendisi suç teşkil eden şu ifadeleri kullanmıştır: '...yakın geçmiş değil uzak geçmişe bak, bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı... Suikast demeyelim de komploya kurban giden veyahut boğazlanan veya intihar etti süsü verilen Osmanlı padişahı.' Altaylı'nın ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanı'mızla ilgili yöneltilen bir soru üzerine sarf edildiği ve ne anlama geldiği açıkça ortadır. Buna rağmen Altaylı'nın Cumhurbaşkanı'mızı kastetmediğine ve tarihi bir anekdot aktardığına ilişkin iddialar manipülasyondur."

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Altaylı'nın gözaltı ve yakalama sürecinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hukuki çerçevede yürütüldüğü aktarılan açıklamada, bu konudaki usulsüzlük iddialarının da tamamen dezenformasyon ürünü olduğu bildirilmişti.

Soruşturma makamlarının Altaylı'nın ifadelerinin TCK'nin 310/2. maddesine delalet ile TCK'nın 106/1'de belirtilen tehdit suçuna vücut verdiği kanaatiyle kendisini tutuklamaya sevk ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedilmişti;

"Sulh Ceza Hakimliği ise şüphelinin 'beyanı ve ifadeleri, kanun metni ve gerekçeleri dikkate alındığında, tehdit suçunun varlığı ve fiili saldırı kapsamına girdiği, şüphelinin sözlerini ikrar etmiş olması ve bunun fiziki delillerle desteklendiği, cezanın alt ve üst sınırıyla birlikte değerlendirildiğinde kaçma şüphesinin yüksek olduğu' mütalaası ile tutuklanmasına karar vermiştir. Ülkemizde yargı süreçleri bağımsız mahkemeler tarafından icra edilmektedir. Adli makamlar suç şüphesi durumunda şüpheli veya tanıklarla ilgili süreçleri hukuki çerçevede yürütmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."