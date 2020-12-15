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Selahattin SÖNMEZ/ ANKARA
Haber Giriş: 15.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fasulye nohut patatesle çıktı, inerken hepsini düşürdü

Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
Fasulye nohut patatesle çıktı, inerken hepsini düşürdü
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Meclis’teki bütçe görüşmelerinde çiftçilerin sorunlarını anlatmak için kürsüye bir sepet içinde fasulye, nohut ve patatesle çıktı.

Gürer kürsüde gösterdiği bakliyatların yere dökülmesi üzerine “İki saat konuşabileceğim bir bütçe üzerine bir milletvekiline beş dakika konuşma süresi verirseniz, biz de böyle hızlı hızlı konuşmayız” deyince milletvekilleri alkışlarıyla Gürer’e destek verdi. Gürer kürsüden ayrıldıktan sonra yere dökülen bakliyatları kavaslar topladı. 

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Selahattin Sönmez
Selahattin Sönmez
s.sonmez@hurriyet.com.tr
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