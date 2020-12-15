Fasulye nohut patatesle çıktı, inerken hepsini düşürdü

Gürer kürsüde gösterdiği bakliyatların yere dökülmesi üzerine “İki saat konuşabileceğim bir bütçe üzerine bir milletvekiline beş dakika konuşma süresi verirseniz, biz de böyle hızlı hızlı konuşmayız” deyince milletvekilleri alkışlarıyla Gürer’e destek verdi. Gürer kürsüden ayrıldıktan sonra yere dökülen bakliyatları kavaslar topladı.