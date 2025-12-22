×
Fas'tan Türkiye'ye midesinde getirdi! Ameliyatla çıkarıldıktan sonra tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Fas#Türkiye#Uyuşturucu Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 11:09

Beşiktaş’ta 3 bin kilometre uzaklıktaki Fas’tan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt Ç. (52), 2 gün sonra mide ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Tomografisi çekilen Cüneyt Ç.’nin mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi.

Hastane yetkililerinin bilgi vermesi üzerine Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Ameliyata alınan Cüneyt G.’nin mide ve bağırsaklarından kapsül halinde 49 adet esrar macunu çıkarıldı. Taburcu olmasının ardından gözaltına alınan Cüneyt G. tutuklandı.

Fas’tan yaklaşık 3 bin kilometre uzaklıktan uçakla Türkiye’ye gelen Cüneyt G., 2 gün sonra karın ağrısı şikayetiyle Fulya’daki özel bir hastaneye başvurdu. Yapılan muayenenin ardından Cüneyt G.’nin tomografisi çekildi. Şüphelinin mide ve bağırsaklarında yabancı madde tespit edilmesi üzerine hastane yetkilileri durumu polis ekiplerine bildirdi.

ESRAR KAPSÜLLERİ AMELİYATLA ÇIKARILDI

İhbar üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, doktorlarla görüşme gerçekleştirdi. Doktorların değerlendirmesi sonrası ameliyata alınan Cüneyt Ç.’nin bağırsaklarından, toplam ağırlığı 259,7 gram olduğu öğrenilen 49 esrar macunu çıkarıldı. Şüpheliye ait 1 adet cep telefonu da hastane yetkilileri tarafından polis ekiplerine teslim edildi.

TABURCU OLDUKTAN SONRA TUTUKLANDI

Tedavisinin ardından taburcu edilen Cüneyt Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Cüneyt Ç., çıkarıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cüneyt G.’nin poliste daha önceden 'Kasten yaralama' ve 'Taksirle yaralama' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi

