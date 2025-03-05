Fast food yerken bir daha düşünün: 5 günde kalıcı hasar bırakıyor

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Helmholtz Zentrum München, Tübingen Üniversitesi ve Alman Diyabet Araştırma Merkezi tarafından yürütülen çalışmaya, 19-27 yaş aralığında sağlıklı ve normal kilolu 29 erkek katıldı. Katılımcıların 18’i beş gün boyunca yalnızca fast food’la beslenirken, diğer 11 kişi normal beslenme düzenini sürdürdü. Araştırmanın sonuçlarını etkilememek için katılımcıların günde en fazla 4 bin adım atmalarına izin verildi.

Araştırmanın sonuçları ise oldukça çarpıcı oldu. Buna göre yalnız fast food tüketen grupta bulunan erkeklerin vücut ağırlığı değişmese de karaciğerlerinde yağ birikimi gözlendi. Bu durum, hayatı tehdit eden karaciğer iltihaplanmaları ve karaciğer kanseri riskini artırmanın yanı sıra insülin işlevini de olumsuz etkileyebiliyor. Özellikle beyindeki insülin etkisinin bozulduğu tespit edilen katılımcılarda, ilerleyen dönemlerde ciddi bilişsel sorunlar ortaya çıkma riski bulunuyor.

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KANSER VE DİYABETİ ARTIRIYOR

İnsülin hormonu, kan şekerini düzenlemenin yanı sıra, beyinde iştah ve metabolizma süreçlerini kontrol ediyor. Obezite veya diyabet hastalarında sıklıkla görülen insülin direnci, sağlıksız beslenme eğilimini artırarak bir kısır döngüye neden olabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) sonuçları, fast food grubundaki katılımcıların beyin yapılarının kısa sürede obezite hastalarına benzediğini gösterdi. Tübingen Üniversitesi’nden nörobilimci ve araştırma lideri Stephanie Kullmann, “Sağlıklı bir popülasyonda bu kadar belirgin bir etki beklemiyordum” ifadelerini kullandı. Katılımcılar normal beslenme düzenine döndükten bir hafta sonra insülin tepkilerinde iyileşme görülse de, tamamen eski haline dönmedi. Biliminsanları, uzun süreli yüksek yağlı ve sağlıksız beslenmenin kalıcı hasarlara yol açabileceği konusunda uyardı. Bu durum, sadece bilişsel fonksiyonları değil, aynı zamanda kanser, diyabet ve kalp hastalıkları riskini de artırıyor.