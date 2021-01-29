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Gündem
EDİRNE,(DHA)
Haber Giriş: 29.01.2021 - 16:44 | Son Güncelleme:

Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı

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Faslı'yı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı
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EDİRNE’de, Faslı bir kişinin üzerindeki bin euro ile cep telefonlarını zorla alan Tunuslu şüpheli, ülkesine kaçmak için geldiği otogarda yakalandı.

Faslıyı yağmalayan Tunuslu, otogarda tutuklandı
Edirne Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT timi, Fas uyruklu bir kişinin üzerindeki 2 cep telefonu ile bin euronun zorla alındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. JASAT, şüphelinin Tunuslu olduğunu ve ülkesine döneceğini saptadı. Şüpheli, İstanbul’a gitmek için geldiği Edirne Otogarı’nda yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin Tunus’a gönderilmesi için kargoya teslim ettiği pakette, 2 cep telefonu ile bin euro ele geçirildi.

Adı açıklanmayan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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