Faslı zehir tacirine diz çöktürüldü

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Ekipler, Fas uyruklu Ettayea'yı adım adım teknik ve fiziki takibe aldı. Ettayea, önceki gün gece saatlerinde yakalandı.

Yapılan araştırmada Ettayea'nın, kız kardeşinin de aralarında olduğu ve tamamı kadınlardan oluşan kurye ağı kurduğu, kadın kuryelere kapsüller halinde uyuşturucu yutturup ülkeler arasında zehir sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ettayea, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Gözden Kaçmasın Tek suçlu çocuklar mı ya silahı veren aileler Haberi görüntüle