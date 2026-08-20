Faslı zehir tacirine diz çöktürüldü

EMNİYET ekipleri, Fas makamlarınca uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı suçundan uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan firari kadın Zahra Ettayea'nın (36) İstanbul Avcılar'da bir evde saklandığı istihbaratını aldı.
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Ekipler, Fas uyruklu Ettayea'yı adım adım teknik ve fiziki takibe aldı. Ettayea, önceki gün gece saatlerinde yakalandı.
Yapılan araştırmada Ettayea'nın, kız kardeşinin de aralarında olduğu ve tamamı kadınlardan oluşan kurye ağı kurduğu, kadın kuryelere kapsüller halinde uyuşturucu yutturup ülkeler arasında zehir sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edildi. Ettayea, gerekli yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.