×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Faslı turist çift 4 gün kabusu yaşadı! Fidye için rehin aldılar, ellerini ve ayaklarını bağladılar... 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Turist#Rehin
Faslı turist çift 4 gün kabusu yaşadı Fidye için rehin aldılar, ellerini ve ayaklarını bağladılar... 1 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 10:31

İstanbul Eyüpsultan'da Fas uyruklu A.H. (30) ve nişanlısı H.R. (29) inşaat halindeki binada 4 gün boyunca fidye için rehin tutuldu. Rehin alınan kadın pencereden atlayınca görenler polise ihbar etti. Nişanlı çifti kurtarılırken olayla ilgili 1 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin turistlerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, 8 Ekim Çarşamba günü saat 15.10 sıralarında Alibeyköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta inşaat halindeki binanın penceresine çıkan bir kadın Arapça bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Ardından pencereden atlayan kadını görenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, binanın birinci katından atlayarak hafif yaralanan kadına ilk yardımda bulundu.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI BULUNDU

Fas uyruklu A.H.'nin ifadeleri üzerine binaya giren polis, A.H.'nin nişanlısı H.R.'yi elleri ve ayakları bağlı şekilde bir odada buldu. Kurtarılan H.R. ve nişanlısı A.H., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken inşatta yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, kama olarak tabir edilen bıçak ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Faslı turist çift 4 gün kabusu yaşadı Fidye için rehin aldılar, ellerini ve ayaklarını bağladılar... 1 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

4 GÜN REHİN TUTMUŞLAR

Turist olarak İstanbul'a geldiğini söyleyen nişanlı çift, polis merkezindeki ifadelerinde Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen kişiler tarafından kaçırıldıklarını ve 4 gündür elleri ve ayakları bağlanarak rehin tutulduklarını anlattı. Mağdurlar, şüphelilerin ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye istediğini belirtti.

Faslı turist çift 4 gün kabusu yaşadı Fidye için rehin aldılar, ellerini ve ayaklarını bağladılar... 1 şüpheli yakalandı

BİR ŞÜPHELİ YAKALANDI SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu Z.Ş. (18) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kaçırılan faslı çifte ait 3 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli Z.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken polisin konuyla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Gözden KaçmasınTelefon takip imparatorluğu kurdular Ne virüs var ne casus yazılım, ama herkes izleniyorTelefon takip imparatorluğu kurdular! Ne virüs var ne casus yazılım, ama herkes izleniyorHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Turist#Rehin

BAKMADAN GEÇME!