Fasık ne demek? Fasık nedir? Fasık TDK kelime anlamı

Fasık kelimesi sıfat olarak Allah'ın emirlerini tanımayan, günah işleyen anlamına gelmektedir.

Fasık Ne Demek?

Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmeyen, haram işleyen ve bu günahları bilen kişiler için kullanılan bir sözcüktür. Cümle içerisinde dini açıdan farklı yerlerde kullanılabilir.

Fasık Nedir?

Fasık kelimesi ‘sapkın, günah işleyen ve Allah'ın emirlerini tanımayan’ anlamlar taşımaktadır. Dini içerikli cümlelerde sıkça kullanılan bu kelime aynı zamanda gündelik yaşam içerisinde de değerlendirilmektedir. Özellikle edebi metinler üzerinden dini içeriğe sahip yazılarda sıkça karşılaşılan sözcükler arasında yer alır. Hem sözlü hem de yazılı olarak değişik durumlarda ve yerlerde kullanılabilir.

Fasık TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu'na göre ise fasık kelimesi ‘Kötülük eden, fesatçı’ anlamları taşıyor. Dini anlamının dışında bu şekilde de cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Böylece gündelik hayatın içinde farklı cümlelerde rahatlıkla değerlendirilebilir.

Ancak Türkçe içerisinde eş anlamlıları çok fazla olduğu için, genelde dini içerikli yapılar adına değerlendirilen ve kabul edilmiş bir kelimedir. Türkçe cümleler içerisinde kullanılmasında da herhangi bir sakınca yoktur. Allah'ın emirlerine uymayan ve riayet etmeyen kişiler için daha çok kullanılan bir kelime olarak öne çıkıyor.