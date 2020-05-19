Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir? Faruk Nafiz Çamlıbel'in Kısaca Hayatı, Eserleri (Kitapları), Sözleri Ve Şiirleri

Faruk Nafiz Çamlıbel en ünlü Türk edebiyatı şairleri arasında yer almaktadır.

Faruk Nafiz Çamlıbel Kimdir?

1898 yılında doğmuş Türk şair, siyasetçi ve öğretmendir. Hece ölçüsünün beş şairlerinden biri olarak bilinmektedir. Bir dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği yapmış olan şairdir. Aynı zamanda han duvarları şairi olarak da bilinmektedir.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Kısaca Hayatı

Faruk Nafiz Çamlıbel 18 Mayıs 1898 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası Süleyman Nazif Bey annesi ise Fatma Ruhiye Hanım'dır. İlköğrenim eğitimine İstanbul'da başlayan Faruk Nafiz Çamlıbel Bakırköy Rüştiyesinde eğitimine başlamış ve tamamlamıştır. Şiir yazmak çocuk yaşlardan itibaren ilgisini çekti. Küçük yaşlarda yazmış olduğu şiirler bulunmaktadır. Yazmış olduğu ilk şiirler Çocuk Dünyası adlı dergisinde yayınlanmıştır. Üniversite'de Tıp fakültesini kazandı. Bir süre Tıp fakültesinden eğitim alsa da okulu yarıda bıraktı ve mezun olmadan ayrılmıştır. Tıp fakültesini bıraktıktan sonra gazeteci olmaya karar verdi. İlk çalıştığı gazete olan Ati gazetesinde yazılar yazmaya başladı. Hatta gazetenin temsilcisi olarak da Ankara'ya gitmiştir.

1922 yılında Kayseri lisesinde edebiyat öğretmenliğine başladı. Kayseri'de yazmış olduğu "Han Duvarları" adlı şiiri büyük ses getirdi ve herkes tarafından beğenildi. Bu yüzden kendisine "Han Duvarları Şairi" denilmiştir. Yazmış olduğu bu şiiri Osmanzade Hamdi Bey'e ithaf etmiştir. Kayseri'de iki yıl görev yaptıktan sonra 1924 yılında Ankara'ya gitti. Burada bir erkek muallim mektebinde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Buradan da ayrılarak Ankara Kız Lisesi'ne gitti ve burada da öğretmenlik yapmıştır.

1931 yılında aynı okulda coğrafya öğretmeni olan Azize Hanım ile dünya evine girdi. Bu evlilikten de iki çocuğu olmuştur. İstanbul'a döndükten sonra İstanbul'un en iyi liseleri olarak kabul edilen Vefa Lisesi ve Kabataş Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. 1946 yılına geldiğimizde ise siyasete atılmaya karar verir. 1946'dan Demokrat parti aracılığı ile meclise milletvekili olarak görev almıştır.

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Eserleri (Kitapları)

- Han Duvarları

- Şarkın Sultanları

- Gurbet ve Saire: Toplu Şiirler

- Yayla Kartalı

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sözleri

" Her güzel yüzde arardım bir ilahi kadını. "

" Bin fersahtan duyarım kimle gülüştüğünü. "

" Bir kurşunla vurul da, bir kadına vurulma. "

" Hicranla ağaran bu saçlar değil, sevgisiz kalan kalp ihtiyarlarmış. "

" Her yılım bitmemiş bir şiire benzer. Her günüm yarıda kalmış bir cümle. "

" Sayısız güzellik doğar da günde birini sevmeye ömür yetmez. "

" Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi. "

" Bizim de kalbimizi kımıldatır yerinden. Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin. "

" Gerçek mahkumlar cezaevlerinde yatanlar değil. Elini kolunu sallaya sallaya dolaşırken düşüncelerini beyinlerinde hapsedenlerdir. "

" Hayatı kendine mendil etme, hep senden gözyaşı ister. "

" Bir ulus ne kadar düşmüşse süslü, gösterişli şeylerle o kadar savurgandır. "

Faruk Nafiz Çamlıbel'in Şiirleri

- Han Duvarları

- Çoban Çeşmesi

- Gizli Bakışlar

- Sanat

- Allaha Ismarladık

- Firari

- Ali

- Kıskanç

- Zafer Türküsü

- Alçıdan Heykel

- Bizim Memleket

- Beşikten Mezara Kadar

- Gençlik

- Ölümü Hatırlatan Kadın

- Hayat

- İnme

- Hayat

- Çanakkale Destanı

- Sen Nerdesin?

- Bağ Bozumu