Farla tavşan avına ceza

Avcılık kurallarının 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre belirlendiği Türkiye’de, ‘far avı’ olarak bilinen avcılık yöntemi yasak. Ancak hayvanları tamamen savunmasız bırakan bu yöntemle zaman zaman yasadışı avcılık yapılıyor. Far avında başta tavşan olmak üzere bazı hayvanların gözlerine geceleri kuvvetli ışık tutan avcılar, bu hayvanların geçici körlük yaşamalarına neden oluyor. Geçici körlük nedeniyle kaçamayan hayvanlar hareketsiz kalarak kolay bir şekilde avcıların hedefi haline geliyor. Araç farları çok güçlü olduğu için zaman zaman avcılar tarafından bu yöntem için kullanılıyor. Bu korkunç yöntemin bir örneği de Karaman’da meydana geldi.

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar(DKMP) İl Şube Müdürlüğü tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamaya göre; 5 Mayıs, 3 Haziran, 19 Ağustos ve 25 Ağustos tarihlerinde kentin kırsal bölgelerinde yasadışı avcılık yapan 16 kişi, Karaman Av Koruma ekipleri ile jandarma tarafından yakalandı. Avcıların far avı ve usulsüz avcılık yaptıkları tespit edildi.

ARAÇLARA EL KONULDU

16 avcıya toplam 57 bin 972 lira idari para ceza kesildi. Avcılara ait 6 tüfek ile 5 araca el konularak mülkiyetleri kamuya geçirildi. Mülkiyeti kamuya geçirilen araçların içerisinde değeri 300 bin lira civarında olanlar da bulunuyor.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na göre yasadışı ve usulsüz avcılıkta kullanılan eşyalara mahkeme kararı olmadan yetkili birimlerce el konulabileceğini ve bu eşyaların mülkiyetlerinin kamuya geçirilebileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, 2021 yılında yasadışı avcılıkta kullanılan 3 bin 424 eşyaya el konulduğunu açıkladı. El konulan eşyalar arasında otomobil, traktör ve kamyonet dahil 22 araç ile 695 tüfek, 38 ses cihazı ve 2 bin 669 tuzak ve kapan yer alıyor.

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