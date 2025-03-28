Farklılıklar zenginliğimiz

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Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen iftarda, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da yer aldı. Programda konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

DAHA FAZLA İHTİYACIMIZ VAR

“Türkiye olarak çok farklı inanç, kültür ve kimlikleri asırlardır bir arada barış içinde yaşatma tecrübesine sahibiz. Birçok ilimizde ezan, hazan ve çan, yüzyıllar boyu bir arada var oldu. Camiler, kiliseler, sinagoglar asırlardır aynı sokağı, aynı caddeyi, aynı şehri paylaştı. Aynı vatan topraklarının üzerinde, aynı gökkubbenin altında; Müslümanlar, Hıristiyanlar ve Museviler yan yana yaşadı. Yüzlerce yılın birikimi olan bu eşsiz tecrübeye çok değer veriyoruz. Nefret söylemlerinin arttığı, kültürel ırkçılığın ve fanatizmin tüm dünyada tırmandığı bir dönemde bu vasfımızı korumaya, güçlendirmeye daha fazla ihtiyacımız var. Farklılıkları çatışma ve kutuplaşma vesilesi değil, beşeri zenginlik kaynağı gören geleneğimize daha sıkı sarılmamız gerekiyor. Dolayısıyla hemen her sene tekrarladığımız şu birlikteliğimizin çok kıymetli olduğuna inanıyorum.

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85 MİLYONUN EŞİT HİSSETMESİ İÇİN MÜCADELE ETTİK

23’üncü yılına giren iktidarlarımız boyunca, tüm vatandaşlarımızın inanç özgürlüğünü genişletmeye çalıştık. Hangi kökene, inanca, cemaate mensup olursa olsun 85 milyonun her bir ferdinin kendini eşit hissetmesi için mücadele ettik. Bilhassa gayrimüslim vatandaşlarımızın, bir ruhi tedirginlik içinde olmaması için azami hassasiyet gösterdik. İnşallah bu şekilde yola devam edeceğiz. Bölgede nükseden toplumsal gerilimleri, ülkemize taşıma niyetinde olanlara, bunun için her yolu deneyenlere fırsat vermeyeceğiz.

SOMALİ HALKININ YANINDAYIZ

Sayın Cumhurbaşkanı aziz kardeşim, yakın geçmişte büyük acılar yaşayan Somalili kardeşlerimizin huzuruna, ekonomik kalkınmasına ve güvenliklerine büyük önem veriyoruz. Somali’nin ülkemizin de desteğiyle elde ettiği kazanımları koruyarak toplumsal barış ve istikrarını güçlendirmesini temenni ediyoruz. Terörün her türlüsünden çok çekmiş, bedel ödemiş bir ülke olarak Somali halkının yanındayız. Türkiye olarak, Somali’nin birliği, dirliği için bölgesinde bir istikrar kaynağı olması için gerekli katkıyı sunmaya devam edeceğiz.”

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MELİS VE REYYAN’A AKÜLÜ SANDALYE

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, kendisiyle görüşmek isteyen engelli iki kız çocuğuna akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Kayseri’de yaşayan ve tedavi için Ankara’ya gelen Melis Şahan (12) ve Reyyan Usta (11) aileleriyle Kadir Gecesi Beştepe Millet Camisi’nde düzenlenen programa katıldı. Melis ve Reyyan, burada yetkililere, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediklerini söyledi. Talebin iletildiği Erdoğan, çocukları Beştepe’de ağırladı ve kendilerine akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Basına kapalı kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.