Farklı şehirlerde yazılı sınava girilebilir mi? MEB'den açıklama

MEB'den farklı illerde yazılı sınava girme süreci hakkında açıklama geldi. Açıklamada, iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.