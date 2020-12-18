Farklı şehirlerde yazılı sınava girilebilir mi? MEB'den açıklama
Ortaokullar ve liselerde henüz hiç sınava girmemiş olan öğrenciler için MEB'den önemli bir açıklama geldi. Uzaktan eğitim sürecine farklı illerde dahil olan öğrenciler yazılıya farklı illerde ve şehirlerde girilebilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan MEB, öğrencilerin eğitim sürecine dair bazı detayları açıkladı.
MEB'den farklı illerde yazılı sınava girme süreci hakkında açıklama geldi. Açıklamada, iller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
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