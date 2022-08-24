Farklı kıtalardan turist yağdı... Dünya Türkiye’de

Haberin Devamı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, önceki gün temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayının sınır istatistiklerini açıkladı. Bu istatistiklerde, yılın ilk 7 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 128.28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu. Ülkeyi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurtdışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.

355 BİNİ GÜNÜBİRLİKÇİ



2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen 23 milyon 30 bin 209 yabancı ziyaretçinin 355 bin 474’ü ( yüzde 1.54) günübirlikçilerden oluştu. Bu vatandaşların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il ise İstanbul (8 milyon 514 bin 806), Antalya (6 milyon 359 bin 373), Edirne (2 milyon 522 bin 829), Muğla (1 milyon 481 bin 991) ve Artvin (781 bin 260) oldu.



Türkiye, 2022 Temmuz’unda da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.



Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen temmuz ayında Almanya (962 bin 3), Rusya Federasyonu (741 bin 419), İngiltere (545 bin 973), Hollanda (266 bin 026) ve Bulgaristan (250 bin 859) ilk beş sırayı paylaştı.





Bu ülkelerinin ardından en çok ziyaretçi gelen 20 ülkenin de sırasıyla İran (227 bin 473), Fransa (225 bin 889), Polonya (219 bin 608), Irak (180 bin 736), Belçika (163 bin 923), Gürcistan (162 bin 844), ABD (137 bin 77), Romanya (131 bin 372), Avusturya (129 bin 508), Kazakistan (122 bin 64), Suudi Arabistan (110 bin 991), İsrail (109 bin 556), Ürdün (93 bin 658), Danimarka (93 bin 588) ve Kuveyt (90 bin 948) olduğu görüldü.Temmuz ayında ise Afrika’dan 153 bin 746, Amerika’dan 35 bin 434, Asya’dan 1 milyon 146 bin 663, Avrupa’dan 3 milyon 779 bin 234, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan da 1 milyon 325 bin 970 yabancı vatandaş, Türkiye’yi ziyaret etti.Temmuz ayında ülkeye gelen 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçinin 124 bin 486’sını günübirlikçiler oluşturdu. En çok giriş yaptıkları sınır kapıları ise Antalya (2 milyon 309 bin 973), İstanbul ( 1 milyon 759 bin 506), Edirne (772 bin 978), Muğla (607 bin 530) ve İzmir (281 bin 606) oldu.İlk yedi ayda ülkeye gelen ziyaretçilerin 961 bin 610’unun deniz, 22 milyon 280 bin 801’inin hava, 7 milyon 328 bin 466’sının kara ve 28 bin 910’unun da tren yolculuğunu tercih ettiği görüldü. Temmuz ayında ise ziyaretçilerin 334 bin 190’ı deniz, 6 milyon 176 bin 414’ü hava, 1 milyon 846 bin 335’i kara, 6 bin 427’i de tren yolculuğu ile ülkeye giriş yaptı.Bakanlık rakamlarına göre ilk yedi ayda en çok turist gönderen ülkeler şöyle sıralandı:Almanya: 2 milyon 992 bin 551

Rusya: 2 milyon 197 bin 331

Haberin Devamı

İngiltere: 1 milyon 810 bin 248

Bulgaristan: 1 milyon 439 bin

İran: 1 milyon 278 bin 61

Hollanda: 728 bin 991

Gürcistan: 700 bin 533

Irak: 660 bin 45

Polonya: 583 bin 503

Fransa: 572 bin 806

ABD: 519 bin 634

Romanya: 465 bin 496

İsrail: 422 bin 208

Azerbaycan: 412 bin 500

Kazakistan: 409 bin 991

Ukrayna: 374 bin 79

Belçika: 371 bin 4

Kuveyt: 279 bin 274

Yunanistan: 277 bin 879

Ürdün: 272 bin 676