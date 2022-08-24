Farklı kıtalardan turist yağdı... Dünya Türkiye’de

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, önceki gün temmuz ayı ve yılın ilk 7 ayının sınır istatistiklerini açıkladı. Bu istatistiklerde, yılın ilk 7 aylık dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 128.28 arttı ve 23 milyon 30 bin 209 oldu. Ülkeyi ziyaret eden 3 milyon 165 bin 538 yurtdışı ikametli vatandaşla birlikte toplam ziyaretçi sayısı 26 milyonun da üzerine çıkmış oldu.
355 BİNİ GÜNÜBİRLİKÇİ
2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde ülkeye gelen 23 milyon 30 bin 209 yabancı ziyaretçinin 355 bin 474’ü ( yüzde 1.54) günübirlikçilerden oluştu. Bu vatandaşların en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk beş il ise İstanbul (8 milyon 514 bin 806), Antalya (6 milyon 359 bin 373), Edirne (2 milyon 522 bin 829), Muğla (1 milyon 481 bin 991) ve Artvin (781 bin 260) oldu.
Türkiye, 2022 Temmuz’unda da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52.84 artışla 6 milyon 665 bin 129 yabancı ziyaretçiyi ağırladı.
Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise geçen temmuz ayında Almanya (962 bin 3), Rusya Federasyonu (741 bin 419), İngiltere (545 bin 973), Hollanda (266 bin 026) ve Bulgaristan (250 bin 859) ilk beş sırayı paylaştı.
Rusya: 2 milyon 197 bin 331
İngiltere: 1 milyon 810 bin 248
Bulgaristan: 1 milyon 439 bin
İran: 1 milyon 278 bin 61
Hollanda: 728 bin 991
Gürcistan: 700 bin 533
Irak: 660 bin 45
Polonya: 583 bin 503
Fransa: 572 bin 806
ABD: 519 bin 634
Romanya: 465 bin 496
İsrail: 422 bin 208
Azerbaycan: 412 bin 500
Kazakistan: 409 bin 991
Ukrayna: 374 bin 79
Belçika: 371 bin 4
Kuveyt: 279 bin 274
Yunanistan: 277 bin 879
Ürdün: 272 bin 676