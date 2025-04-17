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Farklı illerde ormanda bulundular, Bursa'daki barınağa getirildiler! 'Bulut' ile 'Yağmur' özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

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#Bursa#Ayı#Ayı Barınağı
Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2025 15:00

Karabük ve Bingöl’de ormanda bulunarak Bursa’daki ayı barınağına getirilen yavru ayılar ‘Bulut’ ile ‘Yağmur’ günde 6 kez özel gıdalar ve vitamin takviyesi ile besleniyor.

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Karabük’ün Yenice ilçesinde 20 Mart’ta orman işçileri tarafından bitkin halde bulunan yavru bozayıya, arım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri sahip çıktı. Yapılan incelemede yaklaşık 1,5 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayının, yorgun düştüğü belirlendi.

Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

İlk olarak Karabük'te yapılan müdahalenin ardından yavru ayı Bursa'daki DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki ayı barınağına getirildi.

Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

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Burada bakıma alınan, ‘Bulut’ adı verilen yavrunun, ölçümlerinde 2,7 kilogram olduğu tespit edildi.

Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

BİNGÖL'DEN ARKADAŞ GELDİ

12 Nisan’da ise Bingöl'de bir çoban tarafından yol kenarında yorgun halde bir yavru ayı bulundu. 1,5 aylık olduğu tespit edilen ve ‘Yağmur’ ismi verilen dişi bozayı da ilk müdahalesi ve kontrollerinin ardından getirildiği Karacabey’deki ayı barınağında bakıma alındı.

Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

GÜNDE 6 KEZ ÖZEL GIDALAR VE VİTAMİN TAKVİYESİ İLE BESLENİYORLAR

Genel sağlık durumu ve iştahının iyi olduğu tespit edilen ve isimleri personel tarafından verilen bozayılara barınak ekipleri, anne şefkatiyle yaklaşıyor ve besleme ile bakımına büyük özen gösteriyor.

Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

‘Bulut’ ile ‘Yağmur, 73 ayıya ev sahipliği yapan Ovakorusu Ayı Barınağı’nda günde 6 kez laktozsuz süt, kefir, bal, haşlanmış yumurta, krema ve multivitamin takviyesiyle besleniyor. Yavru ayıların barınakta özel bölümdeki bakımlarının 4 ay sürmesi planlanıyor. Yavru ayılar, bakımlarının ardından bahçe kısmına alınacak.

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Farklı illerde ormanda bulundular, Bursadaki barınağa getirildiler Bulut ile Yağmur özel gıdalarla günde 6 öğün besleniyor

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#Bursa#Ayı#Ayı Barınağı

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