Farklı bölgelerdeki 3 işyeri kurşunlandı... Saldırılar zincirine ters kelepçe

Haberin Devamı

Erkan A., bir restoranın teras katında yemek yerken motosikletle gelen kasklı saldırganın hedefi oldu. Kurşunlardan biri Erkan A.’ya isabet ederken, müşterilerden Beyhan T. de hafif yaralandı. Restoranın camlarının patlamasıyla H.M. isimli küçük bir çocuk da yüzünden hafif şekilde yaralandı.

Bu saldırının ardından 3 Nisan’da Eyüpsultan’da bir kuyumcu dükkânı hedef alındı. Can kaybı yaşanmazken, işyerinde hasar meydana geldi. 11 Nisan’da ise Küçükçekmece’de bir güzellik merkezine kurşun yağdırıldı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırılarla ilgili 5 şüpheliyi tespit etti. 25 Nisan’da düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca ve 19 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.