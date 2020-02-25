Farkındalık için kadın vekile şiddet makyajı

CHP’li Kılıç, Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu’nun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik farkındalık yaratmak için düzenlediği “Kadın Doğmak” adlı projeye katıldı. TOBAV Başkanı Hale Gökalpsezer, sanatçı Nurhan Damcıoğlu, Türk halk müziği koro şefi Bahar Almaç, ressam Melis Korkmaz, Konak Belediyesi Meclis üyesi Aslı Gündüz ile işkadınları, Konak Belediyesi meclis üyeleri, gazeteciler ve sanatçıların da katıldığı projede Kılıç’ın yüzüne, kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtıldı. Kadınlara yanık, kesik, kezzap, darbe gibi şiddet ve darp izleri özel efekt malzemeleri kullanılarak uygulandı. Kılıç’ın da yer aldığı kadınların plastik makyajlı fotoğrafları Konak Belediye Başkanlığı tarafından İzmir’de billboard’lara asıldı.

Kılıç, CHP’li kadın milletvekilleri olarak bu yılın ilk yasama döneminde verdikleri “Kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik her türlü şiddette haksız tahrik, iyi hal gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda özel suç olarak düzenlenmesi”ne ilişkin kanun tekliflerinin hemen gündeme alınmasını istediklerini kaydetti.