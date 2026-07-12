Fark edilmeyen eksiklik: İyot… Okul başarısını bile etkiliyor

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Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD) kurucu başkanı Prof. Dr. Mehmet Vural, “İyot bebeklerin beyin gelişiminde ve sinir sisteminde önemli bir rol oynuyor. Hamilelik döneminde annelerin iyot ihtiyacı artıyor. İyot eksikliği, iyotlu tuz kullanılmasına rağmen gördüğümüz bir şey. Ancak iyot eksikliğini gidermek için doktora danışmadan, bilinçsizce takviye kullanımını da önermiyoruz” dedi.

EN GEREKLİ MİNERALLERDEN

İyot beyin gelişimi için en gerekli minerallerden biri. İyot tiroid bezinin gelişmesini ve düzenli çalışmasını sağlarken, tiroid bezi de kalp atış hızını, sindirimi ve diğer fonksiyonları etkiliyor. Bebeklerde iyot eksikliği ise her anlamda gelişim geriliğine neden oluyor. Ayrıca zihinsel gelişimde yavaşlamaya da neden oluyor. Yeni kurulan Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD) toplantısında, çocuklarda iyot eksikliğinin okul başarısı ile doğrudan ilişkili olduğunu, zekâ gelişimini önemli ölçüde etkilediğini ancak bunun fark edilmediğini vurguladı.

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BEBEKLERİN 3’TE 1’İNDE EKSİK

Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD)

Başkanı ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vural:

“Hamilelerde iyot eksikliği olduğu zaman çocuğa da iyot geçmiyor. Çocuğa iyot geçmediği zaman da tiroid hormonu yeterince yapılamıyor. Tiroid hormonu yapılamadığı zaman da çocukların IQ düzeyleri düşüyor. Beyin gelişimleri etkileniyor. Biz annelere iyot testi yapmadığımız zaman çocukların beyin gelişimine zarar veriyoruz. Biz 2021 yılında Türk Pediatri Kurumu ve Türk Neonataloji Derneği çalışmasıyla birlikte bir çalışma yaptık. Bu çalışmada çok ağır iyot eksikliği olduğunu gördük. Dört annenin üçünde iyot eksikliği vardı bu çok büyük bir oran. Yenidoğanların da yarısında iyot eksikliği vardı. Bu annelerin iyotlu tuz kullanmasına rağmen bu düzeydeydi. Bu durumda ya hamilelere iyot testi yapılmalı ya da ticari tuzlara da iyot koyulmalı. Mesela ekmekte kullanılan tuzda iyot yok. Onların da iyotlanması gerekiyor. Doğumdan önce annelerin idrarında, doğduktan sonra da bebeklerin idrarında iyot bakıldı bu çalışmada. Bu durumda yüzde 74 oranında yani 4 annenin 3’ünde iyot eksikliği vardı. Hatta yüzde 23’ünde ağır iyot eksikliği vardı. Ancak bu insanların gelişigüzel iyot kullanmaması gerekiyor. Yenidoğan bebeklerin ve çocukların da yüzde 50’sinde iyot eksikliği var. Bunların yüzde 13’ü ağır. Kuzeydoğu Anadolu’da yenidoğan bebeklerin 3’te 1’inde ağır iyot eksikliği var. Üstelik Karadeniz kıyısı olmasına rağmen.”

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Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hilmi Apak:

“Hamilelere folik asit sistemi oturdu ama B12 de aynı şekilde önemli. Benim baktığım 1 yaşındaki bebekte B12 eksik ise mutlaka annesinde de eksiktir. Demek ki beslenmede problem var. Hâlâ yetişkinlerin yüzde 60’ında demir eksikliği var. Demir de zekâ için önemli. Bunların bilimsel araştırmalar ile belirlenmesi gerekiyor.”

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YETERLİ KİLO ÖLÇÜ DEĞİL

Pediatrik Araştırmalar Derneği (PEDAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ersin Ulu:

“Bu eksiklikler çocukların okul başarısını da etkiliyor. Son yıllarda Türkiye’nin bazı uluslararası değerlendirmelerde, sınavlarda gerilerde olduğumuz görülüyor. Bunların beslenme ile ilişkisi incelenmeli. Çocuğun yeterli kiloda olması doğru besinleri aldığı anlamına gelmiyor.”