Farid Farjad kimdir? Farid Farjad neden TT oldu?

Dünyada "kemanı ağlatan adam" olarak tanınan ünlü keman virtüözü Farid Farjad Türkiye'de tanınan ve konserler veren bir sanatçı.

Fars asıllı ABD vatandaşı Farjad, 1938'de Tahran'da doğdu. 1966'da Tahran Müzik Konservatuvarı'nda klasik müzik üzerine master yaptı. Sonraki yıllarda Tahran Senfoni Orkestrasında önemli görevler alan ve Fars halk müziğinde derin bir birikime sahip olan Farjad, keman ile Batı klasik müziği üzerine önemli çalışmalar yürüttü.

Müzik otoriteleri tarafından en iyi keman virtüözlerinden biri olarak görülen sanatçının, yalnızca piyano ve keman kullanarak oluşturduğu Anroozha (O Günler) isminde beş albümden oluşan serisi bulunuyor.

Ayrıca "Golha Orkestrası" adlı kolektif iki albüm çıkaran Farjad, bu albümlerde kendi deyimiyle "doğadaki hüznü notalara döktü."

"Son nefesimi Türkiye'de vermek istiyorum"

“Kemanı ağlatan adam” olarak tanınan ve dünya üzerindeki en iyi keman virtüözlerinden biri olarak gösterilen İran asıllı Amerikalı sanatçı Farid Farjad, “En büyük arzularımdan biri Türkiye topraklarında son nefesimi vermektir” demişti.

İran’da 1979 yılında gerçekleşen devrim nedeniyle ülkesini terk edip Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmek zorunda kalan Farjad, ülkesinden sürgün edilmesinin, müziğinin gelişimi üzerinde etkisinden çok his dünyasını değiştirdiğini ifade ederek, şunları söylemişti:

“Zaten İran’dan ayrılmadan önce bir numaralı kemancılardan biriydim. İran Senfoni orkestrasının keman virtüözüydüm. İran’dayken çoktan eğitimi almış ve bu alanda emin adımlarla ilerliyordum. Fakat sürgün olmak benim öğrendiklerim ve yaptıklarımın üzerinde somut anlamda bir şey eklemedi. Ülkemden dışarıda olmak sadece duygularımı, iç dünyamı, hislerimi değiştirdi. Modern olma yolunda ilerleyen o dönemin İran’ında Batı müziğine sıcak bakıyordum. İran’dayken Mozart, Tscaykovski, Beethoven’ın müziği ve parçaları ile daha çok ilgileniyordum. Ancak sürgün edildikten daha çok İran müziğine dayalı çalışmalara başladım.”

İlham kaynağının İran’da içinde dinleyerek büyüdüğü müzik olduğunu dile getiren Farjad, daha önce tüm dünya müziklerini dinlediğini ancak şu anda sadece kendi yaptığı albümlere geri dönerek onları dinlediğini, eski parçalarındaki eksik ve hatalarını bulmaya, bunlardan yola çıkarak daha iyi müzik yapmaya çalıştığını kaydetti.