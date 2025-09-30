Fareler ve Ä°nsanlar Ä°stanbulâ€™da sahneye dÃ¶nÃ¼yor

Haberin DevamÄ±

Amerikan edebiyatÄ±nÄ±n en dokunaklÄ± dostluk hikÃ¢yelerinden biri olan â€˜Fareler ve Ä°nsanlarâ€™, yÄ±llar sonra Ä°stanbul sahnelerine gÃ¼Ã§lÃ¼ bir dÃ¶nÃ¼ÅŸ yapÄ±yor. Kocaeli Åžehir TiyatrolarÄ±â€™nda 8 yÄ±l boyunca kapalÄ± giÅŸe oynayan ve 50 binden fazla seyirci tarafÄ±ndan ayakta alkÄ±ÅŸlanan etkileyici yapÄ±m, GÃ¶steri Ä°stanbulâ€™un prodÃ¼ksiyonuyla yeniden hayat buluyor. YÃ¶netmen koltuÄŸunda AydÄ±n SigalÄ±â€™nÄ±n oturduÄŸu oyun, 13 Ekim tarihinde FiÅŸekhaneâ€™de gerÃ§ekleÅŸecek prÃ¶miyerinin ardÄ±ndan Ä°stanbulâ€™da sahne yolculuÄŸuna baÅŸlayacak. 15 Ekimâ€™de DasDas ve 26 Ekimâ€™de FiÅŸekhaneâ€™de sahnelenecek oyunun biletleri Biletinalâ€™da satÄ±ÅŸta.

