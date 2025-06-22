Fare zehirli cinayete ‘iyi hal’li müebbet

Haberin Devamı

İSTANBUL Esenyurt’ta 28 Nisan 2024’te, iddiaya göre; markete giden Halime Çevik (29), eve döndüğünde eşi Eyüp Çevik’i (37) yerde hareketsiz yatarken gördü. Genç kadın polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden sağlık ekipleri, iki çocuk babası Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay, polis kayıtlarına ‘şüpheli ölüm’ olarak geçerken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eyüp Çevik’in cenazesi, Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna kaldırıldı.

‘VİCDAN AZABI’ İTİRAFI

Halime Çevik, olaydan sonra iki çocuğu ve Eyüp Çevik’in erkek kardeşi Hüseyin Çevik ile birlikte memleketi Mardin’e gitti. ATK’dan gelecek raporun sonucu beklenirken, Hüseyin Çevik polise giderek cinayeti itiraf etti. Polise verdiği ifadede yengesi Halime

Çevik ile gönül ilişkisi olduğunu söyleyen Hüseyin Çevik, “Vicdan azabı çekiyorum” diyerek cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını itiraf etti.

Haberin Devamı

Hüseyin Çevik’in, “Fare zehirini ben aldım. Halime’ye teslim ettim. Yemeklerine katacaktı. Nasıl yaptı bilmiyorum, ağabeyimin ölüm haberini aldım” şeklindeki itirafı üzerine Halime Çevik gözaltına alındı. Genç kadın iddiaları kabul etmedi. Kardeş Hüseyin Çevik ile Halime Çevik, ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Halime Çevik hakkında, ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, erkek kardeş Hüseyin Çevik hakkında ise ‘kasten insan öldürmeye yardım etmek’ suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Halime Çevik ile Hüseyin Çevik jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

‘SOSYAL HAYAT ETKİSİ’

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Halime Çevik’i ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Verilen cezanın sanığın sosyal hayatı üzerindeki etkisini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı müebbet hapse indirdi. Sanık Hüseyin Çevik’i ise ‘kasten insan öldürmeye yardım’ suçundan 16 yıl 8 ay hapse çarptıran mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.