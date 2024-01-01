Fantezi cinayetinde rezil savunma

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Bursa’da Suriye uyruklu Yahya Al Mohamad Altaha (41), 4 çocuğunun annesi M.A.’dan 2022’nin aralık ayında boşandıktan sonra, uzaktan akrabası olan Nebihe Taha (43) ile birlikte yaşamaya başladı. Nebihe Taha bu ilişkiden hamile kaldı. Geçen temmuz ayında, Altaha ile Taha cinsel birliktelik yaşadı.

112’Yİ ARAMAK YERİNE ARKADAŞLARIYLA BULUŞTU

İlişki sırasında Altaha, iddiaya göre 5 aylık hamile olan kadının boğazını önce sağ sonra da sol eliyle sıktı. Bu sırada, boğazından hırıltı sesi gelip ağzından köpük çıkan kadın hareketsiz kaldı. Durumu fark eden Altaha, saat 13.00 sıralarında evden çıkıp arkadaşları ile buluşmaya gitti. Saat 17.00 sıralarında tekrar geldiği evde, Taha’nın hareketsiz olarak yattığını gören şüpheli, bu kez cep telefonu ile aradığı arkadaşı İ.O.’dan yardım istedi. Eve gelen İ.O., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Nebihe Taha’nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Hakkında Bursa 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Altaha'nın yargılanmasına devam edildi. Taha ile aralarında hiçbir sorun olmadığını söyleyen sanık, “Fantezi amacıyla önce sağ elim sonra da sol elimle boğazını tutuyordum. Bu sırada kendisinden hırıltı sesi duydum. Ağzından köpük gelince korkup birlikteliğimize son verdim. Daha sonra hareketsiz olduğunu görünce kolunu havaya kaldırdım. Kolu yatağın üzerine düştü. Sonra gidip duş aldım. Yataktan indirip battaniye sardım. Bu sırada tamamen hareketsiz yatıyordu. Ne yapacağımı bilemediğim için saat 13.00'te evden çıktım. 17.00’de geri döndüm. Telefon ile yardım istediğim arkadaşım bana bir tanıdığını gönderdi. O kişi de sağlık ekiplerine haber vermemizi söyledi. Kesinlikle öldürmek istemedim” dedi.

‘BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR’

Yahya Al Mohamad Altaha, mahkeme başkanının maktulün boynundaki morlukların nasıl olduğu sorusuna ise “Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi. Birliktelik yaşadığım kişi amcamın kızı olur, onu neden öldürmek isteyeyim. Onu çok seviyordum. Çok uzun süre cinsel birliktelik yaşadık. Boynundaki morarmalar onu öptüğüm için olabilir. Nasıl öldüğü ile ilgili bir fikrim yok o esnada beyin kanaması da geçirmiş olabilir” diye yanıt verdi.

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Mahkeme heyeti, duruşmayı ertelerken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.