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Fanrikada işçinin feci ölümü: Makineyle kesim yaparken ahşap parçası bacağına saplandı

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#Bursa#Fabrika#Makine
Fanrikada işçinin feci ölümü: Makineyle kesim yaparken ahşap parçası bacağına saplandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 11:44

Bursa’nın İnegöl ilçesinde orman ürünleri fabrikasında, kesim makinesinden fırlayan ahşap parçasının bacağına saplanıp, atar damarını parçaladığı Mahmut Harbi (60) hayatını kaybetti.

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Olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı. Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Fanrikada işçinin feci ölümü: Makineyle kesim yaparken ahşap parçası bacağına saplandı

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#Bursa#Fabrika#Makine

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