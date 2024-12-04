Fanrikada işçinin feci ölümü: Makineyle kesim yaparken ahşap parçası bacağına saplandı

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Olay saat 09.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 31’inci Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı. Atar damarı parçalanan Harbi ağır yaralandı, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Mahmut Harbi yapılan ilk müdahalesinin ardından, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Harbi, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı