Fanlı eziyet

Türkiye’nin sınır kapılarını açmasıyla Yunanistan sınırına dayanan mültecilerin bekleyişi 14’üncü günde de sürdü. Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara bibergazı ve tazyikli suyun yanı sıra, plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor. Yunanistan’ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500’e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın yıllardır simgesi olan 4 tavus kuşu da, Yunanistan’ın attığı gazdan etkilendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın yetkililerle iletişime geçmesinin ardından tavus kuşları, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince daha güvenli olan 2’nci Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi bahçesine taşındı.

2 BİN EURO VERELİM DÖNÜN

Yunanistan’a destek için 700 milyon Euro’luk kaynağı serbest bırakan Avrupa Birliği, Yunan adalarından evlerine dönmek isteyenlere kişi başı 2 bin Euro ödeme yapacak. Bir ay sürecek uygulama, gerçek mülteciler ile ekonomik göçmenleri birbirinden ayırmayı hedefliyor. 2016’dan bu yana 18 bin kişi Yunanistan’dan evlerine dönmeye karar verdi. Bunlardan 4 bini adalardan dönüş yapanlar. Ülkelerine dönmek isteyenlere yönelik yardım, 700 milyon Euro’luk kaynaktan aktarılacak. Yunan adalarında 36 bin kadar sığınmacı yer alıyor. Bu da adalardaki kamp kapasitesinin yaklaşık 7 katı. (Güven ÖZALP / BRÜKSEL)