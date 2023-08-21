×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Manisa'da şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Manisa#Saruhanlı
Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2023 15:01

Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki Fenerbahçe armalı mezar ve baş ucundaki Fenerbahçe bayrağı görenlerin dikkatini çekiyor. Geçen yıl akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Hüseyin Akdemir'e (61), vasiyeti üzerine oğlu Niyazi Akdemir (33) tarafından, üzerinde Fenerbahçe'nin arması bulunan mezar yaptırıldı. Akdemir, babasının mezarının yanındaki direğe de Fenerbahçe bayrağı astı. Akdemir, "Bana vasiyetini yerine getirdim, rahat uyuması için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Babam hissederse, ben de mutlu olurum" dedi.

Haberin Devamı

Saruhanlı ilçesinin kırsal Tirkeş Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası, koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Hüseyin Akdemir, geçen yıl 11 Ağustos'ta akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Akdemir, vasiyetinde kabrinin üzerinde Fenerbahçe arması olmasını istedi. Niyazi Akdemir, babasının ölümünden bir yıl sonra, vasiyeti yerine getirdi. Üzerinde Fenerbahçe'nin arması bulunan mezar yaptıran Akdemir, mezarın yanındaki direğe de Fenerbahçe bayrağı astı.

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Haberin Devamı

Niyazi Akdemir, annesi Mihri Akdemir ve kız kardeşi Zühre Arslan ile Hüseyin Akdemir'in mezarı başında dua okudu.

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

'BABAM RAHAT UYUSUN İSTİYORUM'

Niyazi Akdemir, "Babam gerçekten fanatik bir taraftardı. Maç izlediği sırada futbolcular gol atmaya giderken, sanki kendisi gol atmaya gidiyormuş gibi heyecanlanırdı.

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Hep Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isterdi ama uzun yıllar şampiyon olamadığı için bu konuda üzgündü. Bu sene Türkiye kupasını aldığı için Fenerbahçe Spor Kulübü'ne gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu da babama armağan olsun.

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Fenerbahçe'nin önümüzdeki sene şampiyon olmasını ve babamın rahat uyumasını istiyorum. Bana vasiyetiydi. 'Mezarımı Fenerbahçeli yap' dedi. Ben de yaptırdım. Babamın rahat uyuması için Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Babam hissederse, ben de mutlu olurum" diye konuştu. 

Haberin Devamı

Manisada şaşırtan mezar: Fanatik Fenerbahçeli baba vasiyet etti, oğlu yaptırdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Manisa#Saruhanlı

BAKMADAN GEÇME!