Falyalı cinayetinde ‘ikinci dalga‘

Haberin Devamı

HEM KKTC’de hem de birçok ülkede otel, casino ve sanal bahis işletmeleri bulunan Halil Falyalı (53), 8 Şubat’ta, Girne’deki Les Ambassadeurs Oteli’nden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıkmıştı. Zırhlı araca ailesini bindiren Falyalı’nın içinde olduğu diğer araç, yolda çapraz ateşe tutulmuştu. Saldırganlar önce şoför Murat Demirtaş’ı vurmuş, daha sonra da aracın ön koltuğunda oturan Halil Falyalı’ya yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahlarla ateş açmıştı. Şoför Murat Demirtaş olay yerinde Halil Falyalı da hastanede hayatını kaybetmişti. Falyalı’nın vücuduna 16 mermi isabet ettiği belirlenmişti. Saldırganların yolu kesmek için kullandığı aracın sahte plaka olduğu anlaşılmış, saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç gözaltına alınmıştı.

Haberin Devamı

KKTC güvenlik birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, İstanbul’da, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘Söylemez Kardeşler Çetesi’ elebaşı olduğu belirtilen Mustafa Söylemez ve 2 adamını gözaltına almıştı. 3 kişinin sorgusu sürerken, ekipler KKTC polisinden gelen bilgiler doğrultusunda önceki gün ikinci dalga operasyon başlattı. Söylemez Kardeşler Çetesi’nin 1990’lı yıllarda karıştıkları olaylara damga vuran en önemli iki isminden biri olan Mehmet Faysal Söylemez ve bağlantılı 2 kişi daha gözaltına alındı.

Mehmet Faysal Söylemez



Mustafa Söylemez

AVUKAT YEĞEN: ‘KUMPAS’

MUSTAFA Söylemez’in yeğeni de olan avukatı Fırat Söylemez, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Müvekkilim Mustafa Söylemez’in bu cinayetle alakası olamaz. Bu tamamen bir kumpas ve iftira. İkinci olarak, Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun Halil Falyalı ile bir ortaklığı olduğundan bahsediliyor. Olabilir, bilmiyoruz kimin kimle nasıl bir ortaklığı olduğunu ama bu şekilde karalama kampanyasını Söylemez Ailesi’nin üzerine atmak tamamen bir iftira. Şu anda müvekkilim hakkında sadece verilen bir ifadeden kaynaklı bir gözaltı durumu var. Zaten bu cinayeti onun azmettirdiğiyle alakalı hiçbir delil yok. Mustafa Söylemez’le Falyalı’nın tanıştığına ya da bir arada olduklarına dair bir bilgi almadık. Telefon trafiği de bir iddia sadece. Bizim aldığımız bilgilere göre böyle bir iletişim olmadı.”

Haberin Devamı

ASKERLİKTEN EMEKLİ

AİLE içinde asker, polis olmasından dolayı ‘Üniformalı Çete’ olarak da tanınan Söylemez Kardeşler Çetesi’nin tepesindeki iki isimden biri olan Mehmet Faysal Söylemez hava astsubayı iken malulen emekli olmuştu. İlk olarak 1997 yılında tutuklandı. 2002 yılındaki afla Mehmet Sena Söylemez ile birlikte cezaevinden salıverildi. İki kardeşin, haklarında ikinci kez çıkarılan tutuklama kararı üzerine Erbil’de oldukları ortaya çıkmıştı. İşadamlarından haraç topladıkları öne sürülen ve kırmızı bültenle aranan Söylemez Kardeşler, 2010’da Azerbaycan’da ortaya çıktı. Azerbaycan’da yakalanan kardeşler, 3 Haziran 2010’da da Türkiye’ye iade edildi. Çetenin adı Susurluk Raporu’nda da geçiyordu.