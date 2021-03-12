Falezlerin ışıklandırılmasına ‘pavyon’ tepkisi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarında, 27 Şubat'ta, Antalya'nın dünyaca ünlü doğal yapılarından falezlerin ışıklandırılacağına yönelik projenin görselleri paylaşıldı. Böcek paylaşımında, "Yıllardır karanlık olmasıyla eleştirilen falezlerimiz aydınlanacak, Antalya ışık saçacak. Falez aydınlatma projemizle milyonlarca yerli ve yabancı misafirimizi ışıl ışıl görüntülerle karşılayacağız" dedi.

‘NE OLUR YAPMAYIN’

Başkan Böcek'in paylaşımına yapılan yorumlarda ise çok sayıda 'pavyon' benzetmesi yapıldı. 'Lütfen, böyle rengârenk, pavyon gibi, göz yorucu bir ışıklandırma olmasın', 'Güzel bir şey olur mu diye baktım ama bu gerçekten korkunç, yalvarırım böyle bir şey yapmayın', 'Falezlerde ve kıyı şeridinde yaşayan ve üreyen canlılara yazık etmeyiniz, lütfen onların da yaşamına saygı gösterin, siz uyurken ışıklarınız sabaha kadar açık kalıyor mu?', 'Bence hiç güzel durmuyor, tam bir pavyon havası vermiş. Ucuz pavyon efekti olmuş', 'Güzelim falezleri pavyona çevireceksiniz, bırakın doğal güzelliği ile kalsın' gibi yorumlar yapan yüzlerce kişi projeye karşı çıktı.

3400 METRE IŞIKLANDIRILACAK

İlk etapta kuş uçuşu 1000 metrelik bölgede uygulanacak projenin ikinci ve üçüncü etabıyla toplamda 3.400 metrenin ışıklandırılması planlanıyor.

BİLİM İNSANLARI KARŞI ÇIKTI: CANLILARI STRESE SOKAR

Projenin sosyal medyada paylaşımı sonrası doğaseverler ve bilim insanları, doğal ortamında barındırdığı canlıların korunması açısından falezlerin ışıklandırılmasına karşı çıktı.

DOĞAL YAŞAMI BOZAR

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Çevre Kurulu Başkanı Tahsin Ceylan: "Falezler epipelajik bölgenin sınırıdır ve canlı yaşamın büyük bölümü o alanı kullanmaktadır. Falezlerin ışıklandırılması, aydınlatılması, buradaki doğal yaşamı olumsuz etkileyecektir. Binlerce yıllık jeolojik oluşum doğal haliyle mutlaka korunması gerekiyor."

KUŞLAR KORKAR

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun: "Dünyanın en hızlı kuşu gökdoğan bu falezlerde yuva yapıyor. Kaya kırlangıçları, yalı çapkınları, martılar, güvercinler, birçok kuşu görebiliyoruz. Antalya kuşların göç rotası üzerinde ve Akdeniz'i aştıktan sonra ilk konaklayabilecekleri alan falezler. Böyle bir ışıklandırma olduğunda kuşların tercih etmeyeceği bir durum oluşabilir."

AKDENİZ FOKU KAÇAR

Kuş gözlemcisi biyomühendis Hüseyin Çağlar İnce: “Akdeniz foku çok önemli ve nesli ciddi tehlike altında. Dünyada sadece 700, Türkiye’de ise 100 birey kaldı. Antalya falezlerinde dört anne olduğunu biliyoruz. Dünyada Akdeniz fokunun tercih ettiği yegâne şehir merkezi Antalya falezleri. Falezleri aydınlattığımızda bu fok büyük olasılıkla bu yuvaları terk edecek. Antalya çok ışıklı bir kent ama falezlerin olduğu bölge karanlık olduğu için şehirden uzak bir algı ve kontrol sağlıyor.”