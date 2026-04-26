Falezlere 40 sene önce inşa edilmiş... Barakalar yıkılacak!

Antalya Konyaaltı Beach Park'tan başlayıp, Lara kıyılarına doğru denize sıfır ve yüksekliği 40 metreyi bulan, 'Tufa Kıyı Falezi' özelliği ile dünyada tek olan falezlerdeki kaçak baraka işgali sona eriyor. Hobi amaçlı dalış yapan Hüseyin Fırat isimli vatandaşın ortaya çıkardığı skandal, basına yansıdıktan sonra kurumlar inceleme başlattı. Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri barakanın, Adalya Apartmanı'na ait olduğunu belirlendi. Beton duvar, demir kapı, güvenlik kamerası ve içerisinde duş dahi bulunan kaçak barakaya, falezler oyularak yapılan özel bir asansörle inildiği tespit edildi. Belediye ekipleri tarafından betonarme baraka ve asansör mühürlendi.

ASANSÖR İLE DENİZE İNİLİYOR

Muratpaşa Kaymakamlığı incelemede, mağaranın yaklaşık 40 sene önce inşa edildiğini ve mağaradan denize asansör ile inilebildiğinin belirlendiğini belirtti. Ayrıca mağaranın içerisinde merdivenin de olduğu da kaydedildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Adalya Apartmanı önündeki alanın Kesin Korunacak Hassas Alan olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: “İzinsiz olarak falezlerden denize ulaşılan asansör yapıldığına ilişkin Antalya 1 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 12 Mart 2026 tarih ve 1433 sayılı kararı ile söz konusu uygulamaları gerçekleştirenler hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 9, 16 ve 65'inci maddeleri ile ilgili diğer hükümleri uyarınca ilgili cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması ve ilgili idaresince 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılması istenmiştir.”

BAKANLIKTAN YIKIM KARARI

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 'İzinsiz müdahale ve kullanma yasağı' başlıklı 9'uncu maddesine göre; korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ve koruma alanları ile sit alanlarında inşai ve fiziki müdahalede bulunulamayacağı belirtiliyor. 'Ruhsatsız yapı yasağı' başlıklı 16'ncı maddede ise korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında ruhsatsız olarak inşaat yapmanın yasak olduğu, inşa edilen yapılar hakkında da imar mevzuatına göre işlem yapılacağı kaydediliyor.