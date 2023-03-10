Falezlerden düştü düşecek

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Depremlerin ardından Türkiye’de oluşan bina ve zemin güvenliği hassasiyeti Antalya falez bandındaki tehlikeli yapılaşmayı yeniden gündeme taşıdı. Konut ve ticari alanların bulunduğu bölgeyle ilgili peş peşe risk uyarısı yapan meslek odaları, yerel yönetimlerin bir an önce harekete geçerek söz konusu yapılarla ilgili risk analizi yapılması gerektiğini vurguluyor.

Meslek odalarının uyarıları artarak devam etse de Muratpaşa ilçesi sınırları içinde kalan falez bandındaki yapıların görüntüsü bile herkesi tedirgin etmeye yetiyor. Kaleiçi Yat Limanı bölgesindeki bazı yapıların bina tabanları demir çubuk ve plakalarla destekleniyor. Bu bölgede 8-10 katlı yapılarda yaşam devam ederken, bir kafeterya büyük riske rağmen müşterilerini ağırlamayı sürdürüyor.

DOLGU ÖNERİSİ

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2013 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından Antalya Konserve Koyu’nda çok önemli bir çalışma yapıldığını hatırlatan meslek odası temsilcileri, raporda yüzey sularının falezlere sızmasının önlenmesi, falezlerdeki gerilemenin durdurulması için bilimsel yöntemlerle belirlenen noktalarda dolgu yapılması gerektiği belirtiliyordu. O tarihten bugüne kadar herhangi bir önlem alınmadı.

‘HEMEN YIKILMALI’

Hürriyet’e konuşan İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, “Biz bu tür yapılarla ilgili vakit kaybetmeden risk analizi yapılmasını istiyoruz. Ancak bugüne kadar maalesef yeterli bir çalışma yapılmadı. Falezlerdeki bu yapıların birçoğunun kaçak olduğunu biliyoruz. Risk analizi yapılmadan sorunun ne kadar büyük olduğunu göremeyiz. Bu yüzden hemen harekete geçilmeli. Bu alan imar barışlı olsa bile yıkılmalı” diye konuştu.

KIRILMA VE GERİLME VAR

- Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik ise “falez bölgesi zaman kaybetmeden ele alınmalı. Falezleri dalgalar büyük bir güçle dövüyor, sıcak-soğuk etkisi ve kimyasalların da aşınmaya yol açtığını biliyoruz. Bazı bölgelerde kırılma ve gerilmeler var. Yeni kırılmaları ise asfaltlamalar nedeniyle tespit edemiyoruz. Açıkçası risk çok büyük. Hatta kolon ve kirişlerinde çatlaklar olan binalar biliyoruz. Fakat bu bölge rant açısından yüksek olduğu için kimse bu konuyu dillendirmiyor” dedi.