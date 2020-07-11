Falezlerden atlayan gencin cenazesi Rusya'ya götürüldü

Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde çarşamba günü saat 16.30 sıralarında arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden atlayan Deniz Şahin, hızla denize çarpıp, hayatını kaybetti. Deniz Polisi tarafından kıyıya getirilen Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna konuldu. İlk incelemede suya yüzüstü düşmesi sonucu iç organlarında oluşan hasar nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Şahin'in kesin ölüm sebebi otopsi raporunun hazırlanmasından sonra belli olacak.



Yurt dışında olan baba Kenan Şahin, bu sabah oğlunun cenazesini morgdan aldı. Deniz Şahin'in cenazesi, defnedilmek üzere havayoluyla annesi Tatyana Şahin'in ülkesi Rusya'nın başkenti Moskova'ya götürüldü.



'SON SÖZLERİ: HERKES BENDEN BAHSEDECEK'



Deniz Şahin'in falezlerden atlamadan önce, çevresindekilerle yaşadığı diyalog ve atlama anları cep telefonu kameralarına yansımıştı. Elindeki cep telefonunu falez bandında bekleyenlere verip, "Daha önceleri 90 metreden atlamıştım şimdi de buradan denize atlayacağım. Beni kameraya kaydedin. Burada bir şov yapacağım ve herkes benden bahsedecek" diyerek 40 metrelik falezlerden atlayan gencin ölüm anları kameralara anbean yansımıştı.