Falezlerdeki led ışıklara ‘diskotek’ tepkisi

Salim UZUN/HÜRRİYET
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 07:00

Antalya’nın dünyaca ünlü falezleri, LED ışık tartışmasıyla gündemde. Özel bir işletmenin falezlerin her köşesini LED şeritlerle donatması, “Diskotek gibi oldu, bu kadar yoğun ışık doğal yaşama zarar verir” tepkilerine yol açtı. Şikâyetler artınca belediye ekipleri tüm LED ışıkları söktü...

ATATÜRK Parkı içindeki özel bir işletme, izinsiz biçimde falez hattının sıfır noktası da dahil olmak üzere ağaçları, çiçekleri, tabelaların üzerini sarı renkli LED ışıklarla aydınlattı. Yoğun ışıktan şikâyet eden bölge sakinleri ve uzmanlar, “Işıklandırma o kadar yoğun ki, falezin derinliği kayboldu. Süs yapalım derken geceyi gündüze çevirdiler. Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar” diyerek tepki gösterdi.

BÜYÜKŞEHİR HAREKETE GEÇTİ

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu üyesi, kuş gözlemcisi ve yaban hayatı rehabilitasyonu üzerine bilimsel çalışmalar yapan veteriner hekim Gökçe Coşkun, böyle bir uygulamanın kabul edilemeyeceğini ve doğal hayata zarar vereceğini belirtirken, bölge sakinleri ve uzmanların şikâyeti üzerine falez hattı boyunca denetim yapan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tüm LED şeritleri söktü.

EKOSİSTEM ZARAR GÖRÜR MÜ?

Antalya’nın simgesi kabul edilen falezler yalnızca turistik bir manzara değil, aynı zamanda hassas bir kıyı ekosistemi olarak değerlendiriliyor.

Yarasalardan gece aktif canlılara kadar birçok tür için yaşam alanı oluşturan falezlerdeki yoğun yapay ışığın, doğal dengeyi bozduğu belirtiliyor. Özellikle falez yüzeyleriyle ağaçların LED şeritlerle sarılması, “Estetik düzenleme mi, ekosistem müdahalesi mi?” sorusunu gündeme taşıyor.

PROJE İPTAL OLMUŞTU

Aslında Antalya’da falezlerin ışıklandırılması tartışması ilk kez yaşanmıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bir dönem 3.4 kilometrelik falez hattını aydınlatmayı planlamıştı. Ancak çevreciler ve uzmanlar, yapay ışığın biyoçeşitliliği bozacağı, gece yaşayan canlıların doğal döngüsünü etkileyeceği yönünde uyarılarda bulunmuştu. Tepkilerin ardından proje iptal edilmişti. 

