Falezlerdeki işgal son bulacak! 16’sına yıkım kararı verildi

Falezlerin ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ niteliğindeki bölümlerinde geçen şubat ayında gündeme gelen biri ahşap, diğeri betonarme ve asansörlü 2 barakaya ilişkin haberin ardından Muratpaşa Kaymakamlığı ile Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından 9 kilometrelik falezlerde inceleme yapıldı.

İncelemeler neticesinde Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı’nın, falezlerdeki kaçak yapılarla ilgili hazırladığı rapora göre, 26 ayrı noktada evsizlerin barakalarından lüks otellerin plaj yapılarına, kaçak asansörlerden kayalıklar içine yapılan tünellere çok sayıda kaçak uygulama tespit edildi. 26 kaçak uygulamadan 16’sı için yıkım kararı alındığı, 8’iyle ilgili komisyonda karar verileceği belirtildi. Uygulamalardan 1’inin tam izinli çıktığı, 1 otelin yapı kayıt belgesinin de iptal edildiği kaydedildi.