Falezlerde sır ölüm! Yaralı bulunan kız, ölen arkadaşından bahsetmedi

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Antalya'da dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Y.Z., falezlerden düştüğünü belirterek yardım istedi. İhbarla Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi’ndeki falezlere gelen deniz polisi, düştüğü yeri belirlediği genç kızı bulup, bota aldı. Y.Z., daha sonra Yat Limanı'na getirildi. Vücudunda kırıklar olan Y.Z., ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer yandan dün saat 21.00 sıralarında baba Aydın Karabulut'u arayan Hüseyin Boran Karabulut'un arkadaşı Efe Ç., "Hüseyin'den haberiniz var mı? Arkadaşı Y.Z. ile birlikte gittikleri falezlerden düşmüş" dedi. Bu görüşme sonrası Aydın ve Gülay Karabulut çifti, polis merkezine durumu bildirip, çocuklarını aramak üzere falezlere gitti. Hüseyin Boran'ı defalarca telefondan arayan babası, falezlerden inerek oğlunu bulmaya çalıştı ancak sonuç alamadı.

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5 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Baba Karabulut'un oğlunun falezlerden düşmüş olabileceğini söylemesi üzerine sabah erken saatlerde Y.Z.'nin yaralı bulunduğu bölgeye giden deniz polisi, çevrede arama çalışması yaptı. Polis, Y.Z.'nin düştüğü yerden 5 metre uzaklıkta, mağara gibi bir oluşumun içerisinde Hüseyin Boran Karabulut'un cansız bedenine ulaştı. Karabulut'un cansız bedeni bota alınarak Yat Limanı'na getirildi.

Durumdan haberdar olup Yat Limanı'na gelen Karabulut çifti, büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Karabulut'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Yat limanına gelen Efe Ç., polise verdiği ifadesinde, "Sabah 4'e kadar bulunduğu yerde aradık. Hüseyin'in, Y.Z.'yi buldukları yerde olduğunu polisten öğrendim. Küçükken biz de oralara gidiyorduk. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoktu" dedi.

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'OĞLUMDAN BAHSETMEMİŞ'

Aydın Karabulut ise "Oğlum başarılı bir öğrenciydi. 8 Ocak'ta 18 yaşına girdi. İntihar edebileceğini düşünmüyorum. Y.Z. ile buraya geldiğini öğrendim. Sonra gelip aradık. Aralarında bir şey olup olmadığını bilmiyorum. Sevgili olup olmadıklarını arkadaşlarına da sordum, sadece arkadaş olduklarını söylediler. 1 aydır biriyle görüşüyor, ama kim olduğunu bilmiyorum. Y.Z. kurtarıldığı zaman oğlumdan hiç bahsetmemiş. Neden bahsetmediğini bilmiyorum" diye konuştu.