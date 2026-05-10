Falezlerde korkunç ölüm

KAYALIKLARA ÇARPIP DENİZE DÜŞTÜ

ABD vatandaşı Diriye’nin düştüğünü görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kayalıklara çarparak denize düşen Diriye’yi bota alarak Kaleiçi Yat Limanı’nda bulunan Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne getirdi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Diriye’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Diriye’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Diriye’nin 1 Mayıs’tan bu yana Antalya’da bir otelde konakladığı belirlendi. Ekipler, Zacharia Hussein Diriye’nin düştüğü yerde eşofman üstü, telefonu ve cüzdanını buldu.