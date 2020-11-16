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Semih ERSÖZLER/DHA
Haber Giriş: 16.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Falez size ne yaptı

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Falez size ne yaptı
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Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı altındaki falezlerde yaklaşık 1 ay önce bir köpeği bitkin halde yatarken görenler, hayvanı falezlerden alıp çıkardı.

Hayvanseverler yaralı hayvan için Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu'na bilgi verdi. Köpeği alarak kliniğine götüren Karabayoğlu, hayvana müdahalede bulundu. Tedaviye alınan köpeğin röntgeni çekilince vücudunda onlarca saçma olduğu ortaya çıktı. Tuzlu suda uzun süre kalmasına bağlı olarak gözleri yanan köpeğin, sağ gözünün de görme yetisini yitirdiği belirlendi. Köpeğin vücudu operasyonu kaldırabilecek durumda olmadığı için saçmalar alınamadı. 'Falez' adı verilen köpeğin av tüfeğiyle vurulduğu, ardından denize düşerek uzun süre suda kaldığı değerlendiriliyor.

Karabayoğlu, “Bir aydır yoğun tedavi ediyoruz. Serumlarla, sıvılarla ve zorla besin takviyesi yapıyoruz. İlk defa dün kendi başına su içmeye başladı ama hâlâ yemeklerini biz yediriyoruz. Gittikçe iyileşiyor. Şimdiden yeni bir yuva arayışına başladık” diye konuştu.

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