Falez ışıklandırması iptal... ‘Halkla inatlaşmayacağız’

Böcek, iptal gerekçesini şu sözlerle açıkladı: “Antalya Falez Aydınlatma Projesi; belirlenen 1 kilometrelik alanda, bölgeye canlılık kazandırılması, her yıl falezlerde yaşanan ölümlü kazalara yönelik güvenlik ve asayiş açısından tedbir sağlanması amacıyla falezlerin doğal yapısı ve bölgede yaşanan canlılar ile ilgili Kurul’un belirttiği hassasiyetler esas alınarak; ayrıca bunlara ilave birçok tedbirler alınarak hayata geçirilecekti. Çevre odaklı her projemizde, siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kesimlerin fikirlerini dikkate alıyor, ‘Biz birlikte yaparız’ inancıyla kentin yararı için en doğru kararı vermeye özen gösteriyoruz. Yapıcı olan, çözüm sunan, doğru ve akılcı her görüş bizim için son derece kıymetlidir. ‘Çevre ve doğa dostu Antalya’ hedefimiz doğrultusunda halkımızla inatlaşmadan, sivil toplum örgütlerinin ve kamuoyunun sesine kulak vererek, bilime ve tekniğe dayalı projelerimizle kamu yararını gözeterek hareket etmeye devam edeceğiz.”

