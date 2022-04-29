Falakaya 9 yıl hapis istendi

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Kayseri’de bir kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. Erkan T., falakaya yatırdığı kadınlardan ‘güzel’ dediklerine 500 TL, ‘çirkin’ dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı.



N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine Erkan T. gözaltına alındı. Erkan T., Emniyet’teki ifadesinde, “Cep telefonu ile kayıt altına alınan görüntüler kadınların rızası ile çekildi. Hiç kimseye zorla bir şey yapmadım. Bu videoları çekerek, internet fenomeni olmak istiyordum” dedi.



EŞİ ŞİKÂYETÇİ OLMADI



Soruşturma kapsamında Erkan T.’nin eşi H.T.’nin de ifadesine başvuruldu. H.T. “Görüntülerde falakaya yatırılan kişilerden birisi benim. Ev huzurumun bozulmaması için Erkan’ın bu isteğini kabul etmek zorunda kaldım. Diğer kadınlardan haberim yoktu. Eşim Erkan T.’den şikâyetçi değilim” diye ifade verdi. Diğer kadınlar ise şikâyette bulunmadı. Erkan T. adli kontrol ile salıverildi.



Soruşturma kapsamında Erkan T. hakkında ‘eşe karşı eziyet çektirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından toplam 9 yıl hapis cezası istemiyle kamu davası açıldı.