Falakacıyı ortaya çıkaran kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

Erkan T.’nin çektiği görüntüleri ortaya çıkaran N.K., Kayseri’de yaşadığı dönemde Erkan T.’nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduğunu ve bu nedenle tanıştıklarını söyledi. Erkan T.’nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., “Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu” dedi.



N.K., geçen yıl aralık ayında Zonguldak Adliyesi’ne yaptıkları suç duyurusunda savcılığın, fuhuş ve fuhşa aracılık etmekten yeterli delil olmadığı ve yaralama suçundan ise görüntüdeki kadınların rızası bulunduğu gerekçesiyle kavuşturmaya yer olmadığına dair karar verdiğini anlattı. WhatsApp mesajlarını da savcılığa sunduğunu ifade eden N.K., “Ben ileride bir şey olursa, bana karşı bir iftira atarsa diye onu konuşturdum mesajlarda. Sonra şikâyetçi oldum. Savcılık rıza diyor ama böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Bana bunu yaşamadığımı söylediler. İlla yaşamak mı gerekiyor? Ben yaşasam belki korkup kenara geçecektim. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli” diye konuştu.



N.K.’nın eşi ise hukuk mücadelesini sürdüreceklerini söyledi.

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