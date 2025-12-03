‘Faladdin’ tahliye edildi

Haberin Devamı

Gözaltına alınan Taşdelen, sevk edildiği nöbetçi hâkimlik tarafından tutuklanmıştı. Taşdelen’in mal varlıklarına el koyulmuştu. İddianamede, Sertaç Taşdelen’in ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ iddiasıyla 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Taşdelen’in, ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ isimli mobil fal uygulamaları üzerinden falcılık ve medyumluk faaliyetleri yürüttüğü, bu suçları işlemek için bilişim sistemleri kurarak suç geliri elde ettiği ve bu gelirleri yurt dışına çıkardığı iddia edilmişti.

EV HAPSİYLE SERBEST

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıkan tutuklu sanık Sertaç Taşdelen savunmasında, “Bilkent Üniversitesi’nden şeref derecesi ile mezun oldum. Türkiye’de bir teknoloji ve yazılım şirketi kurdum. Yaklaşık 40 kişilik mühendislerden oluşan kadromuz var. Bizim burada asla karapara aklamamız mümkün değildir. Tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak. Tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme, Taşdelen’in ev hapsi adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.