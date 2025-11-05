Fal tuzağı çökertildi... 62 şüpheli gözaltında

Haberin Devamı

Yürütülen çalışmalar kapsamında fal bakma, büyü bozma, muska yazma gibi bahanelerle dini duyguları kullanan dolandırıcılarının, paneller üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri insanlardan şantajla para istediklerini tespit etti.

29 İLDE OPERASYON YAPILDI

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli 29 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart ve çok sayıda bilgisayar ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.