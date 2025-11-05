×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Fal tuzağı çökertildi... 62 şüpheli gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Fal Dolandırıcılığı#Sosyal Medya Dolandırıcılığı#Sahte İnternet Siteleri
Fal tuzağı çökertildi... 62 şüpheli gözaltında
Emin Mert KIRARSLAN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2025 07:00

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılığı önlemek için çalışma başlatan Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, ‘Fal bakıyoruz, muska yazıyoruz’ diyerek sosyal medya platformları ve sahte internet siteleri üzerinden insanlarla iletişime geçen fal dolandırıcılarını ve adreslerini tek tek belirledi.

Haberin Devamı

Yürütülen çalışmalar kapsamında fal bakma, büyü bozma, muska yazma gibi bahanelerle dini duyguları kullanan dolandırıcılarının, paneller üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri insanlardan şantajla para istediklerini tespit etti.

29 İLDE OPERASYON YAPILDI

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İstanbul merkezli 29 ilde yapılan eşzamanlı operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 2 POS cihazı, 62 telefon, 73 sim kart ve çok sayıda bilgisayar ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fal Dolandırıcılığı#Sosyal Medya Dolandırıcılığı#Sahte İnternet Siteleri

BAKMADAN GEÇME!