Fal kapanı

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MALVaRLIĞINA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun raporlarında, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kuran Taşdelen’in bu yolla elde ettiği suç gelirlerini yurtdışına çıkardığı ileri sürüldü. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım AŞ şirketindeki ortaklık paylarına el koyulmasına karar verildi. Türkiye’de binlerce kullanıcısı olan fal uygulaması ‘Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.