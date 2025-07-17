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Fal kapanı

Güncelleme Tarihi:

#Faladdin#Binnaz#Sertaç Taşdelen
Fal kapanı
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Faladdin’ ve ‘Binnaz’ isimli mobil uygulamalar ile internet sitesi uygulamaları olan ‘www.faladdin.com’ ve ‘www.binnaz.com’ üzerinden fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası bakarak suç geliri elde ettiği gerekçesiyle Sertaç Taşdelen hakkında soruşturma başlattı.

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MALVaRLIĞINA EL KOYULDU

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun raporlarında, fal bakmak amacıyla bilişim sistemi kuran Taşdelen’in bu yolla elde ettiği suç gelirlerini yurtdışına çıkardığı ileri sürüldü. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla Taşdelen’e ait banka hesapları, elektronik para kuruluşlarındaki varlıkları, araçları, deniz taşıtları ve Arteria Yazılım AŞ şirketindeki ortaklık paylarına el koyulmasına karar verildi. Türkiye’de binlerce kullanıcısı olan fal uygulaması ‘Faladdin’in kurucusu Sertaç Taşdelen, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Fal kapanı

 

 

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#Faladdin#Binnaz#Sertaç Taşdelen

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