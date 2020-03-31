Arapça kökenli bir kelime olarak fakir kelimesi Türkçede yaygın olarak kullanılan bir sözcüktür. Hatta bu anlamda en çok değerlendirilen kelimelerin başında geldiğini söylemek mümkündür. Ancak aynı zamanda değişik eş anlamlılarını değerlendirmek suretiyle cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Fakir Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Fakir kelimesinin eş anlamlısı ‘yoksul’ ve ‘fukara’ olarak bilinmektedir. Her iki kelime de aynı şekilde fakir sözcüğü ile eş anlamlı şekilde kullanılabilir. Aynı zamanda sözlü ya da yazılı olarak gündelik yaşam içerisinde rahatlıkla değerlendirmek mümkündür.

TDK’ya Göre Fakir Eş Anlamlısı

Türk Dil Kurumu'na göre fakir kelimesinin eş anlamlısı ‘fukara’ ve ‘yoksul’ şeklinde yer almaktadır. Özellikle yoksul kelimesi gündelik yaşamda çok fazla kullanılan kelimelerden biridir. Tabii yazılı ve sözlü olarak amaca uygun şekilde fukara kelimesini de fakir eş anlamlısı olarak değerlendirmek mümkün.